Maëva Coucke (Miss France 2018) se dévoile sans maquillage au réveil

Maëva Coucke (Miss France 2018) n'a pas besoin d'artifices pour rayonner.

Actuellement en pleins préparatifs de sa future participation au concours Miss Monde qui aura lieu le 8 décembre prochain en Chine – c'est sa première dauphine Eva Colas qui nous représentera au concours Miss Univers le 16 décembre en Thaïlande –, notre reine de beauté prend tout de même le temps de donner de ses nouvelles à ses nombreux admirateurs.

Ce 11 octobre 2018 au matin, Maëva Coucke a par exemple publié un selfie apprécié, un cliché immortalisé chez sa copine Camille Cerf à Lille (cette dernière étant actuellement à Paris !) la montrant sans une once de maquillage au réveil. "Le meilleur lit du monde, c'est celui de Camille Cerf <3 (...) On assume le no make up", a écrit l'ex-Miss Nord-Pas-de-Calais 2017 en story Instagram.

Maëva Coucke a récemment évoqué le concours Miss Monde auprès de nos confrères de Télé Loisirs : "Pour ma préparation, j'ai un coach de sport, un coach d'anglais et des cours de maquillage, de coiffure et de catwalk. Il y a aussi la préparation de notre vidéo, il faut monter un projet caritatif, une cause qu'on soutient." Pour la cause qu'elle soutiendra, Miss France 2018 a d'ailleurs décidé de poursuivre son engagement contre le cancer du sein. "Je reste toujours dans la même ligne que j'ai choisie déjà bien avant Miss France. J'ai fait ce choix parce que ma maman en a eu un il y a quelques années, donc j'ai vraiment envie de continuer dans ce sens", a-t-elle expliqué.