Maëva Coucke (Miss France 2018) et le cancer de sa mère : "J'ai eu peur"

Quelques jours après son élection le 16 décembre dernier, Maëva Coucke prend son rôle de Miss France 2018 très à coeur. Ainsi, la jolie rousse de 23 ans enchaîne les interviews. Dimanche 24 décembre 2017, elle s'est exprimée devant les caméras de Sept à Huit (TF1) sur sa nouvelle vie. L'occasion pour elle d'aborder un sujet sensible, son combat contre le cancer du sein.

À l'écran, Maëva Coucke révèle avoir été sensibilisée à la maladie lorsque sa mère a été touchée en 2012. "Ça m'a fait mal au coeur. J'ai eu peur pour ma mère. On a toujours peur d'apprendre que notre maman tombe malade", indique la jeune femme. À l'époque âgée de 18 ans, notre reine de beauté a fait son maximum pour soutenir sa maman : "J'ai parfois raté des après-midis d'école pour l'accompagner à ses visites chez le médecin", confie-t-elle notamment.

Aujourd'hui, Miss Nord-Pas-de-Calais poursuit le combat. Elle est engagée pour la prévention du cancer du sein et les mammographies de dépistage. Toujours devant les caméras de Sept à Huit, Maëva Coucke a participé à un cours de danse organisé par un hôpital. Le but ? Aider des femmes malades à renouer avec leur corps malmené par de lourds traitements. "J'admire toutes ces dames qui se battent contre la maladie et qui restent fortes malgré tout", conclut notre Miss France 2018.