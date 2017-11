Miss Monde 2017 : La Française Aurore Kichenin figure dans le top 5 !

Cocorico !La très belle Aurore Kichenin (22 ans), 1e dauphine de Miss France 2017, est arrivée dans le Top 5 de Miss Monde !

L'élection qui a eu lieu en Chine et a été retransmise en direct sur Internet ainsi sur Paris Première a sacré la sublime Miss Inde, Manushi Chillar. Miss Mexico, alias Andrea Meza et Miss Angleterre, Stephanie Hiil, ont composé le reste du top 3. Les deux autres places du top 5 ont donc été attribuées à notre belle française et à Miss Kenya, Magline Jeruto (il n'a pas été précisé qui était à la 4e et à la 5e place).

Aurore Kichenin a donc de quoi être fière. Soutenue en direct sur les réseaux sociaux par la patronne des Miss France, Sylvie Tellier, et Camille Cerf qui a commenté la compétition sur Paris Première, la jeune femme a parfaitement représenté la France. Les téléspectateurs ont notamment pu la découvrir dans une sublime robe blanche et une autre particulière sexy car inspirée du Moulin Rouge.

La compétition avait déjà bien commencé pour l'étudiante en LEA (langues étrangères appliquées) puisqu'elle a rapidement été qualifiée dans le top 40 du concours (sur 118 compétitrice) grâce au vote du public.

Pour rappel, Denise Perrier, Miss Monde 1953, et Marine Lorphelin, 1ere dauphine de Miss Monde 2013, sont les Françaises qui ont le mieux représenter la France jusqu'ici. Le 26 novembre prochain, c'est Alicia Aylies qui défendra la France à l'élection Miss Univers 2017. Elle tentera de succéder à la belle Iris Mittenaere.