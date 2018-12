Miss Monde 2018 : Vanessa Ponce de Leon (Miss Mexique) sacrée gagnante !

Ce samedi 8 décembre 2018 se déroulait le concours Miss Monde 2018 à Sanya, en Chine. Une compétition à laquelle participait notre Miss France Maëva Coucke. Malheureusement, la belle (fausse) rousse de 24 ans n'est pas allée au-delà du Top 12. C'est Miss Biélorussie qui s'est qualifiée pour le Top 5 en ce qui concerne les représentantes de l'Europe.

Maria Vasilevitch a donc affronté Miss Jamaïque (Kadijah Robinson), Miss Mexique (Vanessa Ponce de Leon), Miss Ouganda (Quiin Abenakyo) et Miss Thaïlande (Nicolene Pichapa Limsnukan). Chacune a dû répondre à une question pour convaincre le jury de voter pour elles et ainsi succéder à l'Indienne Manushi Chhillar (Miss Monde 2017).

Est ensuite venu le moment de découvrir les votes du public. Miss Ouganda est arrivée en 3e position, Miss Mexique en 2e et Miss Thaïlande en première. Ces suffrages ont été combinés à ceux des 13 membres du jury. Et la gagnante de Miss Monde 2018 est... Miss Mexique, Vanessa Ponce de Leon. Sa première Dauphine et Miss Thaïlande, Nicolene Pichapa Limsnukan.