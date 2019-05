Mohamed (Koh-Lanta) éliminé : "Je n'en serais jamais venu aux mains avec Cyril"

Mohamed a été éliminé de Koh-Lanta, la guerre des chefs vendredi 24 mai 2019 sur TF1. Durant l'épisode, ce jeune papa et entrepreneur s'est agacé contre Cyril, qui a pris la décision de ne pas apporter son courrier. Une dispute qui a marqué les téléspectateurs... Auprès de Purepeople.com, Mohamed s'explique et se livre sur son aventure.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été éliminé ?

Quand Cyril sort son collier, je comprends que je risque de partir. Et au moment où je vois mon prénom sur le premier bulletin, ça se confirme. Sur le coup, je réalise que l'aventure prend fin donc, forcément, je suis un peu déçu. Je me dis que j'avais mes chances d'aller plus loin. Mais en même temps, je reste fier de mon aventure.

Que reprochez-vous à Cyril exactement ?

C'est vraiment par rapport au courrier que j'ai voulu l'éliminer. J'ai été très déçu comme on peut le voir à l'écran. Je pensais vraiment avoir ma lettre. Je lui en voulais aussi parce que je lui avais tendu la main quelques jours auparavant pour le sauver ainsi que Maud. Il faisait partie de mon alliance et je lui reproche de ne pas avoir été de mon côté. J'aurais préféré qu'il prenne de la nourriture pour tout le monde, il n'y aurait pas eu de frustration, ni de jaloux et de déçus. Tout le monde aurait été content d'avoir à manger.

Votre réaction pour le courrier a été plutôt inattendue. On a l'impression que vous êtes prêts à en venir aux mains... Que s'est-il passé dans votre tête ?

Non, pas du tout ! C'était de l'énervement. Ça parlait dans tous les sens, c'est ça qui était énervant. Mais de là à en arriver aux mains, non non non. Ce n'est qu'un jeu. Je pense que je n'en serais jamais arrivé là avec Cyril ! Aujourd'hui, je ne lui en veux plus du tout. C'est juste que, sur le coup, j'étais déçu parce que Steeve avait dit que s'il avait la possibilité de prendre son courrier, il me donnerait plutôt le mien. Et c'est Cyril qui a dit non, donc c'est contre lui que j'en avais précisément. Ce n'est pas parce que je ne criais pas tous les jours que ma famille me manquait qu'elle ne me manquait pas. Contrairement à Nicolas, moi je gardais tout à l'intérieur. J'ai des enfants en bas âge, ma famille me manquait beaucoup et j'avais besoin de ce courrier pour avancer sereinement dans la suite de l'aventure.

Vous saviez pourtant que vous étiez mal classé au tirage au sort...

J'étais contre ce tirage au sort dès le début. Et même si, moi, je n'avais pas droit à ma lettre, Steeve aurait pu avoir la sienne car il était classé quatrième. Il a dit devant tout le monde qu'il prendrait mon courrier plutôt que le sien s'il en avait la possibilité. Donc je partais confiant. Si Steeve n'avait pas dit ça, je n'aurais pas été déçu, j'aurais compris le tirage au sort.

Comprenez-vous la position de Cyril qui dit toujours subir les parents ?

Je peux le concevoir bien sûr. Chacun a ses priorités. Ma famille n'est pas plus importante que celle de Cyril, ce ne serait pas correct de dire ça. Mais il avait déjà eu un coup de téléphone auparavant et pas moi. C'est long, trente jours sans nouvelles, lui n'a pas vécu ça.

Avez-vous des regrets ?

Je n'ai pas de regret par rapport au coup de colère, je l'assume. Ma famille est le centre de ma vie, c'est mon oxygène, mon équilibre. C'était un coup de gueule justifié pour ceux qui me sont chers et s'il fallait le refaire, je le referais. Les parents pourront me comprendre.

Avez-vous eu l'occasion de faire votre mea culpa ?

On s'est revu à la fin de l'aventure. On s'est expliqué et on est tous les deux des personnes civilisées. Chacun a compris les déceptions de l'autre et c'est l'essentiel. Cyril, je l'apprécie beaucoup. Il est sympathique, jovial... Tout va bien entre nous.

Vous mentez yeux dans les yeux à Cyril...

Je me suis excusé auprès du groupe, c'était général. J'estimais que le groupe n'avait pas à subir ça. Ce n'est qu'après ça qu'on a discuté en tête à tête. On s'est pris dans les bras et c'est tout.

Vous avez un pansement au doigt durant l'épisode, que s'est-il passé ?

J'avais pas mal de petites coupures avec les épreuves, la machette pour couper le bois... On arrivait à trente jours d'aventure, donc le corps commençait à lâcher. Rien de grave.

Ces derniers épisodes, Cindy est la reine de la stratégie. Que pensez-vous de son jeu ?

C'est celle qu'on attendait le moins et qui est encore là ! C'est pour moi la plus grande stratège de cette saison. Je l'apprécie énormément, je lui tire mon chapeau pour son aventure. Elle assume toutes ses stratégies. Je suis fier d'elle, elle joue bien le jeu. Koh-Lanta, c'est aussi de la stratégie il ne faut pas l'oublier.

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

C'est très compliqué. Déjà, retrouver son téléphone portable au bout de cinquante jours... J'avais oublié mon code PIN ! Et en arrivant à la gare, j'ai retrouvé mes enfants et ma femme. Le Mohamed qui garde ses sentiments a fondu en larmes. J'ai craqué, c'était un moment difficile.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue ?

Je dirais que c'est un mélange de tout mais surtout la faim et le manque des proches. J'ai souffert de la faim. Je n'ai eu aucun confort jusqu'au dernier épisode. Je suis le seul qui a vécu trente jours sans aucun confort. La faim ajoutée à la fatigue, ça donne des accès de colère comme on a pu voir. On a tous des failles, personne n'est parfait.

Comment s'est passée votre arrivée à la résidence du jury final ?

Ils étaient tous surpris de me voir. Mon nom n'était jamais sorti à aucun conseil, j'avais un bon capital sympathie. Ils s'attendaient tous à retrouver Maxime. Mais ça s'est bien passé ! Ils étaient solidaires de ma déception.

