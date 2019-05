Koh-Lanta 2019 : Mohamed éliminé, Cyril en larmes, grosses embrouilles !

Frédéric, Victor, Émilie, Chloé, Xavier, Alexandre, Béatrice, Brice, Sophie et Angélique ont tous été éliminés de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). Aliséa et Carinne ont quant à elles abandonné le jeu pour raisons médicales. Lors de l'épisode de ce vendredi 24 mai 2019, un nouvel aventurier a dû quitter le camp blanc de la tribu réunifiée !

Jeu de confort

Au lendemain du conseil tendu durant lequel les aventuriers ont réglé leurs comptes avec Maxime, jugé trop professoral, ce dernier se lâche. L'ancien chef des Bleus accepte la critique et se sent même soulagé.

Après cette mise au point, place au jeu de confort. Il s'agit du parcours en quatre étapes. Les candidats, alourdis par un sac de 4 kilos pour les femmes et 7 kilos pour les hommes. À l'issue de chaque étape, les deux qui ne se qualifieront pas devront, avant d'être éliminés, transmettre leur sac à l'un des aventuriers encore en compétition. Le gagnant remporte une récompense non négligeable à ce stade de l'aventure : une bonne douche, de quoi se brosser les dents, un massage de rêve et une véritable farandole de desserts ! De quoi être propre et rassasié !

Lors du premier tour, Steeve et Cindy sont éliminés. Le premier choisit d'handicaper Maxime, la jeune femme donne son sac à Aurélien, arrivé premier. Au tour suivant, Cyril laisse ses 7 kilos à Nicolas et Clo, ses 4 kilos à Maud. Puis, Nicolas, déjà alourdi de 14 kilos, donne son paquetage à Aurélien, qui porte désormais 25 kilos. Maud donne à son tour ses 8 kilos à Mohamed.

Tout se joue désormais entre Mohamed, Maxime et Aurélien. Les deux premiers progressent tandis qu'Aurélien n'arrive pas à passer les obstacles avec ses 25 kilos en plus. Finalement, c'est Maxime qui remporte l'épreuve ! Surprise, le gagnant a le droit d'inviter un autre aventurier à partager son confort. Maxime choisit sans aucune hésitation Mohamed.

Tandis que le duo profite de son confort, Nicolas et Cyril mettent les choses à plat. Lors de l'épreuve, Cyril a donné son sac de 7 kilos à Nicolas, expliquant que ce dernier avait déjà profité de deux conforts consécutifs et que ce choix lui paraissait juste. Un argument que Nicolas n'a pas entendu. Ce que Cyril qualifie d'équité, Nicolas le considère comme de la jalousie.

Lettres des proches

Une bouteille arrive au camp blanc. Deux aventuriers vont pouvoir se rendre sur une autre île et récupérer des lettres des proches, mais ils ne pourront pas toutes les prendre... Pour anticiper ce choix difficile, les candidats se réunissent. Nicolas et Mohamed, tous les deux papas de jeunes enfants, préfèrent qu'il n'y ait pas de tirage au sort et que la priorité soit aux parents qui attendent des nouvelles de leurs petits.

La majorité l'emporte et la tribu procède à un tirage au sort. Maxime, Nicolas et Mohamed sont les moins chanceux et, si lettres des proches il y a, ils n'auront pas les leurs. Cyril et Steeve se désignent pour partir en expédition et éventuellement apporter le courrier des aventuriers.

Une fois arrivés sur l'île, les deux candidats découvrent un coffre rempli de lettres et de denrées. Dix amulettes sont cachées dans un rayon de cinquante pas. Cyril et Steeve pourront repartir avec autant d'objets qu'ils auront trouvé d'amulettes. Mais ils ont un temps imparti. À eux de jouer ! Cyril trouve quatre amulettes, Steeve une seule. Ils décident de prendre les courriers des trois premiers au tirage au sort, Maud, Clo, Cindy, et ajoutent des pâtes et du riz pour le camp.

De retour, le duo s'explique. Mohamed et Nicolas sont agacés... Entre Mohamed et Cyril, le ton monte. Le premier reproche à son camarade de dire qu'il se "sacrifie" alors qu'il a eu droit à un appel téléphonique il y a quelques semaines. Nicolas s'agace contre Aurélien qui sous-entend que les aventuriers pas satisfaits auraient dû aller eux-mêmes sur l'île. En bref, rien ne va plus sur le camp.

De leur côté, Maud, Cindy et Clo fondent en larmes face aux jolis mots de leurs proches.

Après des mots durs, Mohamed a présenté ses excuses à l'ensemble de ses camarades pour son "coup de colère". Un mea culpa calculé comme l'explique Maxime. C'est en vue du conseil et histoire d'apaiser les tensions avant les votes que Mohamed s'est excusé. Ce dernier compte quand même voter contre Cyril.

Épreuve d'immunité

Pour espérer aller au conseil sans crainte, les aventuriers doivent faire preuve de patience. Leur mission : tenir un trapèze dans leur dos, bras tendus, et rester le plus longtemps possible dans cette position. Au bout de cinq minutes, l'épreuve se corse : la corde par laquelle ils tiennent le trapèze se détend ce qui entraîne une modification de la position du corps, plus allongée !

Clo est la première à lâcher, suivie par Maud puis Aurélien. Après une deuxième rallonge de la corde, Cindy et Mohamed craquent à leur tour. Steeve suit également, comme Nicolas. Tout se joue désormais entre Cyril et Maxime. Et c'est finalement Maxime qui remporte le totem et est donc immunisé pour le conseil !

Avant ce soir, les discussions sont à la stratégie et aux votes. Nicolas avoue à Cyril qu'il envisage peut-être de voter contre lui. Le Belge n'est pas le seul à vouloir éliminer l'ancien Rouge : Mohamed, Maxime, Steeve et Clo sont avec lui. De son côté, Cyril souhaite, en retour, faire sauter Nicolas ! L'allié de Maud sent le vent tourner et s'inquiète... Il demande alors à Aurélien, qui dispose d'un double vote, et Maud de voter contre Mohamed. Rappelons que Cyril possède un collier.

Conseil

Face à Denis Brogniart, les aventuriers racontent l'ambiance tendue de ces derniers jours sur le camp. Mohamed et Nicolas en veulent encore à Cyril de ne pas leur avoir apporter leur courrier. Cindy confie comprendre les arguments de chacun et ne se mêle pas, pour cette fois, de l'affaire.

Avant le dépouillement des votes, Cyril joue son collier d'immunité. De quoi surprendre Nicolas, Mohamed, Steeve et Clo qui avaient indiqué voter contre lui !

C'est finalement Mohamed qui est éliminé ce soir. Clo et Steeve tombent des nues. Avant son départ, Mohamed donne son vote noir à Maxime.