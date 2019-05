Koh-Lanta 2019 : Angelique éliminée, la tribu règle ses comptes avec Maxime !

La semaine dernière, Brice a entraîné Sophie, son binôme, dans sa chute. Le duo au destin lié a été éliminé de Koh-Lanta , la guerre des chefs (TF1). C'est donc à dix que les aventuriers de la tribu réunifiée poursuivent le jeu. Entre stratégie et coups bas, tout est permis !

Jeu de confort

Au lendemain du conseil, le soleil se lève sur le camp blanc. Maxime découvre en bord de mer qu'une cible a été déposée. Le but est de permettre aux aventuriers de s'entraîner en vue de l'épreuve à venir. Se sentant menacé, l'ancien chef des Bleus s'entraîne seul et ne prévient pas ses camarades. Finalement, tous s'entraînent.

Arrivés au jeu de confort, les dix aventuriers apprennent par Denis Brogniart qu'ils vont former deux équipes de cinq personnes pour la journée pour l'épreuve de tir à l'arc. Lors du tirage au sort, Aurélien et Steeve se retrouvent chefs d'équipe.

L'équipe d'Aurélien : Maxime, Angélique, Cyril, Mohamed.

L'équipe de Steeve : Clo, Nicolas, Maud, Cindy.

Avant de commencer l'épreuve, voici la récompense pour les gagnants : départ pour une île à la découverte d'un village pour profiter d'un dîner typique cuisiné avec la population locale. Les gagnants auront l'occasion de dormir sur place et assisteront à un superbe spectacle.

Pour remporter le jeu, les équipes vont s'affronter par duo. Celui dont la flèche arrive au plus proche de la cible reste dans le jeu, l'autre est définitivement éliminé. Les duels commencent pour Cyril et Clo, premier point pour Cyril qui élimine sa camarade. Aurélien élimine à son tour Nicolas... Enfin, l'équipe de Steeve remonte la pente en éliminant Mohamed puis Angélique ! Puis, grosse surprise, Maxime, qui a pratiqué le tir à l'arc pendant des années, a été battu par Cindy, qui n'a pas le niveau. Finalement, c'est l'équipe de Steeve qui remporte l'épreuve !

Steeve, Clo, Nicolas, Maud et Cindy s'en vont profiter de leur confort. Très ému de voir les jeunes enfants du village, Nicolas craque en pensant à son fils Mathis. Après un repas de rêve et une cérémonie impressionnante, ils passent la nuit dans de vrais lits !

Sur le camp, l'ambiance est moins joviale. Aurélien et Maxime ruminent leur défaite. Heureusement, Cyril garde sa bonne humeur. Les stratégies reprennent également de plus belle. Angélique et Aurélien souhaitent voter contre Nicolas ou Cindy. Maxime les suit et le trio cherche un collier d'immunité. L'ancien chef souhaite rallier Mohamed, qui a hérité du vote noir de Brice, à sa cause. Au moment de dormir, une pluie s'abat sur le camp... Pas de quoi redonner le sourire aux aventuriers.

Épreuve d'immunité

C'est aveuglés que les dix aventuriers vont disputer cette épreuve d'immunité. Leur mission : reproduire une figures avec neuf pièces de bois. La figure à reproduire se trouve à l'autre bout du parcours. Il va donc falloir aller jusqu'à cette table, tenter de mémoriser à l'aide du toucher la disposition des pièces puis de reproduire cette figure. Petite nouveauté : le perdant de l'épreuve aura une voix contre lui au moment du conseil !

Très rapidement, Maxime remporte l'épreuve et sauve sa peau ! Il est suivi par Clo, Cyril, Steeve, Nicolas puis Angélique. Cindy, Aurélien et Mohamed suivent. C'est donc Maud qui termine dernière et aura une voix contre elle au conseil.

Après l'épreuve, Cindy et Maxime règlent leurs comptes devant Denis Brogniart et leurs camarades. Le vainqueur précise être content de sa victoire parce qu'il sera intouchable au conseil, lui qui était en danger. Cindy s'agace et rappelle que Maxime avait par le passé voulu l'éliminer.

Après la nuit compliquée, tout le monde s'active pour trouver du bois et raviver le feu. Enfin, tout le monde sauf Nicolas. De quoi agacer Aurélien... Mais c'est après Maxime qu'il en a, comme beaucoup d'aventuriers. Ce dernier a un totem, c'est donc Angélique qui risque de partir ce soir. Consciente du danger, elle discute avec ses camarades et tente de diriger les votes contre Nicolas. En dernier recours, la jeune femme demande à Steeve le collier d'immunité que Béatrice lui avait légué.

Conseil

Avant même de voter, les aventuriers reprochent à Maxime son côté "prof de philo", pas assez sociable. "Il est linéaire et soporifique", lance Steeve. Chacun y va de son reproche et Maxime accepte la critique.

Lors du dépouillement, les bulletins au nom d'Angélique, Maud et Aurélien s'accumulent. Sans surprise, c'est Angélique qui est éliminée.