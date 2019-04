Koh-Lanta 2019 : Frédéric sacrifié, Alexandre éliminé, réunification !

Depuis le lancement de Koh-Lanta, la guerre des chefs sur TF1, Victor, Émilie, Chloé et Xavier ont été éliminés, tandis que Carinne et Aliséa ont abandonné le jeu pour raisons médicales. Désormais, l'heure est à la réunification pour les trois équipes ! Un épisode qui promet d'être riche en rebondissements...

Jeu de confort

À l'approche de la réunification, rien ne va plus. Les Rouges ne sont plus que trois après le conseil. Alexandre, Maud et Cyril se savent en danger face aux autres. Chez les Bleus, Frédéric s'agace de plus en plus du comportement de Maxime, suivi par Mohamed, Brice et Clo !

Pour cette première épreuve, les aventuriers vont devoir faire tomber quatre cubes de bois à l'aide de munitions tirées avec une catapulte. Puis place à la deuxième étape : ériger une colonne qui devra tenir sur un socle flottant sur de l'eau et donc mouvant. Les Rouges ne sont plus que trois, il faut donc procéder au tirage au sort. Chez les Bleus, Mohamed, Brice et Frédéric ne jouent pas, idem chez les Jaunes pour Steeve, Nicolas et Alexandre. Les Bleus sont les premiers à faire tomber les cubes de bois, ce qui leur permet d'obtenir une belle avance ! Tandis que Maxime, Clo et Cindy construisent leur tour, les Jaunes les rattrapent. Les Bleus font tomber leur tour et les trois équipes se retrouvent plus ou moins au même stade. Finalement, c'est l'équipe Jaune qui remporte l'épreuve ! Les Rouges finissent deuxièmes, les Bleus derniers.

Béatrice a le privilège de choisir la récompense. La première est composée d'une tarte aux fruits, de belles parts de cheese-cake, des fruits frais, un pot de mousse au chocolat et des gâteaux. La deuxième récompense est la suivante : une pizza, deux morceaux de fromage, des légumes croquants, un pot de guacamole et des chips. Le choix n'est pas facile mais Béatrice choisit le panier salé ! Les Rouges récupèrent le sucré.

Tandis que les gagnants savourent leur plateau-repas, chez les Bleus, la tension est à son comble. Frédéric est agacé d'être sans cesse surveillé et donc empêché de chercher le collier d'immunité, et il le fait savoir. Cindy en profite pour régler ses comptes avec le quatuor formé par Clo, Maxime, Mohamed et Brice. Les choses sont désormais claires : qui veut chercher le collier le fera. Et dès le lendemain matin, ils s'activent tous !

Les ambassadeurs

Chaque équipe reçoit un message indiquant que les chefs doivent quitter le camp sur-le-champ ! S'ils s'attendaient à une épreuve d'immunité jouée uniquement par les chefs, c'est en réalité pour préparer la réunification qu'ils se réunissent. Alexandre, Maxime et Béatrice rendent leurs bracelets d'immunité et ne sont donc plus chefs. Ils doivent maintenant, en tant qu'ambassadeurs, se mettre d'accord sur l'aventurier à éliminer. Le cas échéant, ils tireront au sort et c'est l'un d'eux qui quittera le jeu.

Tandis que les anciens chefs discutent, Cyril a trouvé un collier d'immunité et les trois tribus se retrouvent pour la réunification. L'ancien camp Rouge devient le nouveau camp blanc. Maud et Cyril réservent un accueil chaleureux à leurs camarades et leur proposent un peu du gâteau remporté la veille. Alors que tout le monde y va de son hypothèse, Béatrice, Maxime et Alexandre font leur retour. Les ambassadeurs annoncent avoir éliminé Frédéric, jugé trop stratège. Les Bleus ne comprennent pas ce choix et Cindy confie même face caméra vouloir venger son camarade. Mais avant de partir, Frédéric doit rendre le collier d'immunité à Cindy qui le lui avait confié. Au lieu de lui rendre directement, il part le cacher, ce qui n'aide pas la jolie blonde. Mais elle finit quand même par le retrouver, ouf !

À peine Frédéric parti, Brice discute stratégie avec les Jaunes et confie être prêt à faire sauter Cindy. De son côté, Maxime pense à des alliances avec Béatrice, Steeve et Sophie pour emmener son équipe le plus loin possible.

Épreuve d'immunité

Les 14 aventuriers n'ont pas le temps de se remettre de leurs émotions qu'ils sont appelés pour l'épreuve d'immunité. Leur mission est la suivante : tenir deux disques sur une structure avec les bras parfaitement tendus. Dès qu'un disque tombe, l'épreuve s'arrête pour le candidat.

Surprise ! Tandis qu'ils tiennent immobiles leurs deux disques, les aventuriers se voient proposer une deuxième épreuve pour gagner un collier d'immunité qui ne pourra servir que ce soir au conseil. Le premier candidat qui lâchera tout et touchera le poteau à quelques mètres en premier, passant sous un rondin en bois, remporte le collier. Clo, Sophie, Mohamed et Alexandre se ruent vers le poteau, espérant remporter le collier ! Mohamed remporte l'épreuve et est immunisé pour le conseil !

Ils sont encore 10 à tenir en équilibre. Steeve est le premier à lâcher, suivi par Brice, Cyril, Aurélien, Angélique, Nicolas puis Béatrice. Maud et Maxime s'affrontent depuis déjà 50 minutes et l'épreuve se corse : ils doivent tenir les disques avec uniquement deux doigts avec interdiction d'utiliser le pouce. Et finalement, Maud remporte l'épreuve et est immunisée pour le conseil !

Conseil

Ce soir, tout se joue entre Alexandre, Cyril et Nicolas. Les anciens Jaunes et Bleus veulent éliminer les Rouges. Mais Maud est immunisée, il reste alors Alexandre ou Cyril... Les deux aventuriers n'ont jamais flanché, contrairement à Nicolas qui a voulu à plusieurs reprises quitter le jeu. Reste à savoir si les aventuriers voteront au mérite ou selon les différentes stratégies et alliances.

Mohamed est le seul à jouer son collier d'immunité gagné quelques heures plus tôt et valable, de toute façon, que ce soir.

Avec 6 voix contre lui, c'est finalement Alexandre qui est éliminé. Il donne son vote noir à Cyril.