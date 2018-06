Mohamed (Koh-Lanta) : L'incroyable reconversion du candidat emblématique !

Mohamed fait partie des candidats les plus emblématiques de Koh-Lanta. Les téléspectateurs de TF1 l'avaient découvert en 2000 dans la saison 5 du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart - qui se déroulait en Nouvelle-Calédonie. Il s'était fait remarquer pour ses compétences physiques et pour la fameuse séquence avec la chèvre. Finaliste malheureux, il avait retenté sa chance dans l'édition Le Choc des héros cinq ans après. Aujourd'hui, l'ex-aventurier s'est tourné vers une toute nouvelle carrière des plus admirables.

Depuis Koh-Lanta, Mohamed a multiplié les projets professionnels. Il a été chauffeur de car, a travaillé au sein d'une société de production et a même réalisé des vidéos humoristiques. Très actif, le jeune homme de 38 a également fait une formation aéroportuaire et a lancé sa marque de vêtements baptisée JVM. Maintenant, Mohamed a décidé de s'engager dans l'humanitaire.

Sur son compte Twitter, on apprend que l'ancien participant de Koh-Lanta vient en aide aux orphelins et aux plus démunis à travers le monde ainsi qu'aux Rohingyas qui vivent dans des conditions très difficiles en Birmanie. "Durant le Ramadan, je serais auprès des plus démunis pour distribuer 50 tonnes de denrées alimentaires. ROHINGYAS pour toujours ! Je ne lâcherai pas", a-t-il annoncé le 16 mai 2018. Très engagé, il a lancé une collecte de fonds avec son association NoName-charity pour rassembler 50 000€. A ce jour, plus de 23 000€ ont été récoltés !