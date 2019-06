Mort d'Emiliano Sala : Un homme placé en garde à vue pour homicide involontaire

Le 19 juin 2019, un homme de 64 ans originaire du Yorkshire (nord de l'Angleterre) a été arrêté pour homicide involontaire dans l'affaire de la mort du footballeur Emiliano Sala, a annoncé la police britannique à l'AFP. Le suspect a été libéré après sa garde à vue et coopère avec les enquêteurs, a ajouté dans un communiqué laconique la police du Dorset (sud de l'Angleterre), qui a refusé de donner plus de précisions sur son identité.

Rappelons qu'Emiliano Sala est décédé à l'âge de 28 ans le 21 janvier lors du crash de son avion, qui s'est abîmé dans la Manche alors qu'il se rendait vers la capitale galloise, quelques jours après avoir été transféré du FC Nantes vers le club de Cardiff (Pays de Galles). Son corps sans vie avait été localisé dans l'épave de l'avion privé, par 67 mètres de fond, et récupéré le 7 février, alors que celui du pilote de l'appareil, David Ibbotson, 59 ans, n'a pas été retrouvé. L'annonce de la mort si soudaine du jeune joueur avait ému des milliers de supporters nantais et britanniques, et plus généralement l'opinion publique.

Une autre affaire judiciaire est également en cours concernant la disparition d'Emiliano Sala. Deux personnes soupçonnées d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux une photo prise à la morgue du corps du footballeur argentin doivent comparaître le 10 juillet devant le tribunal de Swindon. Sherry Bray, 48 ans, est poursuivie pour délit informatique, pour avoir entravé le cours de la justice et pour avoir envoyé un message indécent ou offensant. Christopher Ashford, 62 ans, est poursuivi pour délit informatique.