Mort d'Hubert de Givenchy : Son compagnon annonce la triste nouvelle

Hubert de Givenchy, grand créateur de mode, est mort samedi 10 mars 2018. La triste nouvelle a été annoncée dans un communiqué par son compagnon, qui était lui aussi couturier, Philippe Venet. Givenchy avait 91 ans.

"C'est avec une immense tristesse que Monsieur Philippe Venet vous informe du décès de Monsieur Hubert Taffin de Givenchy, son compagnon et ami, peut-on lire dans ce communiqué publié ce 12 mars. Monsieur de Givenchy s'est éteint dans son sommeil le samedi 10 mars 2018. Ses neveux et nièces et leurs enfants partagent sa douleur. Ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité. En lieu de fleurs et couronnes, Monsieur de Givenchy aurait préféré un don à l'Unicef." Le message est accompagné de l'adresse internet de l'association : www.unicef.fr

Drôle de frimousse

Hubert de Givenchy est né le 20 février 1927 à Beauvais dans l'Oise. Monsieur Christian Dior est un ami ; Cristóbal Balenciaga, un mentor. À 20 ans à peine, il devient le premier assistant d'Elsa Schiaparelli, l'autre grande dame de la couture avec Coco Chanel. Hubert de Givenchy crée sa propre maison en 1952. Philippe Venet, qui deviendra son compagnon, travaille alors à ses côtés.

Hubert de Givenchy marquera les années 1950 en habillant des personnalités comme Grace Kelly, Jackie Kennedy, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Lauren Bacall, Jeanne Moreau et Ingrid Bergman. Mais c'est son amitié et sa longue collaboration avec la divine et unique Audrey Hepburn qui marquera non seulement l'histoire de la mode mais aussi celle du 7e art, l'habillant dans tous ses films : le look iconique de l'actrice dans Diamants sur canapé (1961), c'est lui !

En 1988, il vend sa maison de couture au groupe au groupe LVMH. Il en reste le directeur artistique jusqu'en 1995. Quelques années plus tôt, en 1991, une grande rétrospective au Palais Galliera célèbre ses quarante ans de mode. "Parmi les créateurs qui ont définitivement installé Paris, à partir des années 1950, au sommet de la mode mondiale, Hubert de Givenchy a donné à sa maison de couture une place à part. Tant dans les robes longues de prestige que dans les tenues de jour, Hubert de Givenchy a su réunir deux qualités rares : être novateur et intemporel", a fait savoir Bernard Arnault, à la tête du LVMH.

L'élégance parisienne

Après le départ de Givenchy, la maison traverse une période de grande renaissance créative avec la succession à la direction artistique des turbulents Britanniques John Galliano (qui fera ensuite merveille chez Dior) et d'un très prometteur Alexander McQueen. Puis vint la période de Riccardo Tisci (2005-2017) qui fit de Givenchy une maison peut-être moins avant-gardiste mais encore incontournable et branchée. Ce dernier parti pour Burberry, c'est Clare Waight Keller qui continue de faire vivre l'esprit Givenchy.

La maison a tenu à rendre hommage à son fondateur en écrivant à l'AFP qu'Hubert de Givenchy était une "personnalité incontournable du monde de la haute couture française, symbole de l'élégance parisienne pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui encore, son approche de la mode et son influence perdurent. (...) Son oeuvre demeure aussi pertinente aujourd'hui qu'alors."