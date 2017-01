Mort d'un restaurateur de Cauchemar en cuisine : Le geste de Philippe Etchebest...

Philippe Etchebest a été bouleversé par cette nouvelle. Mardi 3 janvier, un des candidats de Cauchemar en cuisine que le chef a tenté d'aider a été retrouvé mort dans son établissement. Il s'agit de Jean-Michel Rétif, gérant du restaurant Au coin du feu à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), qu'il avait rencontré en février 2016. Si une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès, il semblerait qu'il s'agisse d'un suicide. Philippe Etchebest a fait part de son incompréhension à nos confrères du site Le Parisien.

Grâce à l'émission, le chiffre d'affaires de l'établissement de Jean-Michel Rétif avait augmenté de 20%. Un nouveau départ pour le restaurateur, avec qui le Meilleur Ouvrier de France était toujours en contact. Voilà pourquoi l'annonce de la mort du candidat a beaucoup affecté Philippe Etchebest.

A nos confrères, il déclare : "Ce drame m'a beaucoup touché, mais je pense d'abord à la famille. J'ai eu son épouse et sa fille hier au téléphone ; c'est un drame pour eux, j'ai essayé de les réconforter au mieux, mais que dire dans ces cas-là... Fred [le cuisinier, NDLR] à qui j'ai parlé également, ne comprend pas non plus ce qui s'est passé. J'avais régulièrement Jean-Michel au téléphone, j'étais fier de son travail. Nous devons maintenant respecter la peine de la famille."

La famille s'est d'ailleurs exprimée il y a quelques heures sur Facebook afin de remercier les nombreuses personnes qui ont manifesté leur soutien : "Mes enfants et moi nous vous remercions pour tous vos messages. (...) Merci aux inconnus pour les fleurs devant le restaurant, elles y resterons."