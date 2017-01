Cauchemar en cuisine : La femme du restaurateur retrouvé mort s'exprime

Ce post a bien sûr été accueilli par de nombreux commentaires de condoléances et de soutien. On apprend ainsi que l'épouse de Jean-Michel Rétif se prénomme Françoise et qu'il aurait laissé plusieurs enfants derrière lui. "Sincères condoléances Françoise, Manue, Julien et Sarah. Bisous de courage pour surmonter cette épreuve... De tout coeur avec vous", lit-on par exemple.

Resté en contact avec le restaurateur, Philippe Etchebest est sorti hier du silence et s'est déclaré "très touché" par la mort de celui à qui il était venu en aide (l'émission avait été diffusée en septembre dernier).