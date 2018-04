Mort de Christophe Salengro : Hommage bouleversant de Groland à son président

Figure de Canal +, incarnation aux côtés des De Caunes, Garcia ou les Nuls de feu l'esprit rock et libre de la chaîne cryptée, Christophe Salengro nous a quittés le 30 mars 2018. Incontournable, adoré et mythique président de la "présipauté" de Groland dans l'émission humoristique de Canal+, le comédien a tiré sa révérence à l'âge de 64 ans.

Cette disparition a de quoi attrister de nombreux aficionados de Groland, à commencer par les producteurs et auteurs de la pastille présentée par Jules-Édouard Moustic. Après l'annonce de son décès, Groland a publié sur Twitter une vidéo en hommage à son unique président. Un peu plus de deux minutes de séquences, dont certaines cultes, mettant en scène ce trublion attachant et dégingandé que rien n'arrêtait.