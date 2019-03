Mort de Clark Gable III : Son père refuse de payer les obsèques de son fils

"Incinérez-le ! Il ne va pas aller dans le caveau familial", a déclaré le fils de Clark Gable à propos de son propre fils dont on a appris la mort le 22 février 2019 à l'âge de 30 ans. Le petit-fils de l'icône n'entretenait visiblement pas de bonnes relations avec son père de son vivant et ces récentes déclarations ont semé la colère au sein de leur famille.

John Clark Gable, fils de l'acteur légendaire, refuse de payer les funérailles de son fils Clark Gable III, découvert mort par sa fiancée au Texas, à Dallas plus précisément. Il l'a clairement exprimé à sa fille, Kayley, et celle-ci a révélé à la presse le message qu'il a écrit à propos de son fils défunt : "Je suis désolé pour votre deuil. Voici ce que je veux. Incinérez-le, il ne va pas aller dans le caveau familial [situé au Forrest Lawn cemetery à Los Angeles et où Clark Gable est enterré]. Vous tous utilisez le nom de mon père et lui faites honte. Et vous n'aimeriez pas que les médias découvrent pourquoi, croyez-moi. Laissez mon père et moi tranquilles, loin de tous vos problèmes de drogue. Il n'y aura pas de service à mes frais. Kayley ne me rappelle pas. Désolée pour votre chagrin. (...) Respectez mon souhait", a-t-il écrit dans ce message privé divulgué au Daily Mail.

Une version des faits bien différente de celle de la petite-fille de Clark Gable, Kayley, qui inonde ses réseaux sociaux de photos à la mémoire de son frère, jeune papa depuis peu. La soeur du défunt affirme que son père, John, est un drogué qui les a torturés son frère et elle et prenait de la drogue devant eux quand ils étaient petits. Elle a aussi publié sur son compte Facebook la une d'un journal people montrant son père sortant d'un tribunal pour entrer en cure de désintoxication, le bras plein de marques de seringues. Elle est soutenue par sa mère et ex-femme du fils de la légende du cinéma, Tracy Scheff, puisqu'elle dit avoir mis fin à leur mariage en raison de ses addictions. Cependant, l'ancienne épouse de John Gable affirme que toute sa famille lutte contre les addictions : Le frère de John Gable est mort à 27 ans d'overdose et sa compagne aussi en 2012. Tracy a expliqué au Daily Mail que si les causes de décès de son fils ne sont pas encore connues, ses quatre enfants – elle en a eu deux de son actuel mariage et le plus jeune a 17 ans – souffrent de problèmes avec la drogue...

Clark Gable III sera enterré le 9 mars prochain, au Nelson Family Mortuary dans l'Utah.