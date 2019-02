Clark Gable III : Mort à 30 ans du petit-fils de l'icône, qui était jeune papa

Bientôt 60 ans après la disparition de Clark Gable, le nom de la légende du cinéma revient tristement hanter les rubriques nécrologiques : son petit-fils Clark Gable III (Clark James Gable), âgé de seulement 30 ans, est mort au matin du vendredi 22 février 2019 dans un hôpital de Dallas, au Texas.

La nouvelle a été communiquée via les réseaux sociaux par des membres de sa famille, sans que la cause du décès soit explicitement énoncée. "Mon frère a été découvert inanimé ce matin par sa fiancée et ne s'est pas réveillé, a ainsi écrit sur Facebook la soeur du défunt, Kayley Gable. Je t'aime Clarkie, je suis tellement désolée qu'on n'ait pas réussi à te sauver. Mon coeur est brisé en mille morceaux. Repose en paix." Faut-il en déduire que le jeune homme était atteint d'une maladie grave ?

La mère de Clark James Gable n'en a pas dit plus sur Instagram, où elle a partagé son immense chagrin : "C'est avec le coeur extrêmement lourd que nous disons adieu à mon magnifique fils Clark. Il s'est éteint ce matin. Je serai toujours à tes côtés, mon magnifique fils. Maman", a publié sur Instagram Tracy Yarro Scheff, qui avait eu Clark avec John Gable, son premier mari, fils unique de l'acteur Clark Gable et de la dernière de ses cinq épouses, Kay (celle-ci avait accouché de John en 1961, quatre mois après la mort de l'icône du 7e Art). Tracy, qui accompagnait ce message d'une photo de Clark avec sa petite fille (Shore LaRae Gable) d'un an et demi, s'est ensuite remariée en 1995 avec Jason Scheff, bassiste du groupe Chicago. Quant à John, il avait tragiquement perdu en 2012 sa compagne, Christiane Candice Lange, morte à 41 ans.

Attiré par le monde du showbiz en plus de ses efforts dans le monde du commerce (une boutique de prêt-à-porter masculin et une boutique en ligne d'articles électroniques), Clark James Gable, qui publiait régulièrement des photos de son idole de grand-père sur Instagram, n'avait guère réussi à s'y distinguer autrement qu'en présentant trois saisons d'une émission de télé-réalité centrée sur les infidélités dans le couple, baptisée Cheaters. Il avait surtout fait parler de lui, il y a quelques années, pour avoir été condamné à une courte peine de prison après s'être amusé à viser un hélicoptère de la police de Los Angeles avec un pointeur laser. La revue spécialisée Variety révèle toutefois qu'il s'était lancé dans le tournage d'un film policier, Sunset Dawn, peu avant sa mort. A 30 ans, jeune papa aimant comme en témoignent ses dernières publications sur Instagram, tous les espoirs lui étaient encore permis...