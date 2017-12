Mort de David Cassidy : L'héritage révélé, sa fille Katie volontairement exclue

Le 21 novembre dernier, David Cassidy décédait à l'âge de 67 ans. Plongé dans le coma après avoir été hospitalisé en urgence en Floride, le chanteur et star de la série des années 1970 The Patridge Family avait succombé à une insuffisance hépatique et rénale. Celui qui avait révélé en février dernier qu'il souffrait également de démence a longtemps lutté contre son addiction à l'alcool, un démon qu'il n'avait pas réussi à maîtriser et qui lui avait coûté son mariage avec Sue Shifrin-Cassid, mère de son fils Beau (26 ans). Le couple avait divorcé en 2014 après vingt-trois ans d'union.

J'étais son père biologique

Outre Beau, dont il était très proche, David Cassidy était également père de Katie, 31 ans et actrice. Connue du grand public pour avoir joué dans les séries Gossip Girl et Melrose Place : Nouvelle Génération, mais aussi pour tenir depuis 2012 un rôle récurrent dans Arrow, la jolie blonde avait des rapports compliqués avec son père, qui ne l'a pas élevée. Katie Cassidy a grandi aux côtés de sa mère, l'ex-mannequin Sherry Williams (qui a entretenu une brève idylle avec le chanteur au milieu des années 1980), et de l'époux de celle-ci, Richard Benedon. "Je n'étais pas son père. J'étais son père biologique mais je ne l'ai pas éduquée. Elle a une vie complètement différente. Je suis fier d'elle, elle est très talentueuse. C'est difficile pour moi d'accepter à quel point elle est grande maintenant", avait confié David Cassidy en février dernier au magazine People.

Plus de deux semaines après la mort de l'ex-vedette de télévision, les détails de son héritage ont été dévoilés par le site The Blast. Et contre tout attente, David Cassidy a décidé d'en exclure totalement sa fille. En outre, il a choisi de léguer toute sa modeste fortune (estimée à 150 000 dollars) ainsi que ses biens à son fils Beau. "Mes enfants sont Beau Devin Cassidy et Katherine Evelyn Cassidy. Toute référence dans cet héritage aux mots enfant et enfants désigne Beau Devis Cassidy et n'inclue pas Katherine Evelyn Cassidy ni un descendant de Katherine Evelyn Cassidy. C'est mon intention spécifique de ne fournir aucun avantage à Katherine Evelyn Cassidy et/ou un descendant de Katherine Evelyn Cassidy", lit-on sur le document officiel.

Tellement de temps perdu

À la mort de son père, Katie Cassidy s'était exprimée sur Twitter pour délivrer un message. "Les mots ne peuvent exprimer le réconfort que notre famille a reçu avec tout cet amour et ce soutien en un tel moment. Les derniers mots de mon père furent 'tellement de temps de perdu'. Cela me permettra de ma souvenir chaque jour de la gratitude que je dois partager avec ceux que j'aime pour ne plus jamais perdre une seule minute...Merci", avait-elle glissé.