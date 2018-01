Mort de France Gall : Le message personnel de Françoise Hardy

"Il y a des mots qu'on voudrait ne jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis deux ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", a annoncé à l'AFP Geneviève Salama, sa chargée de communication. Depuis dimanche, les hommages se succèdent. Julien Clerc, son ancien compagnon, mais aussi son ami Richard Berry, pour ne citer qu'eux, lui ont dédié quelques mots. Ce Lundi 8 janvier 2018 sur Europe 1, c'est Françoise Hardy, qui a elle aussi travaillé avec Michel Berger, qui a tenu à saluer la mémoire de France Gall.

Juste avant sa rencontre et sa grande histoire d'amour et artistique avec France Gall, Michel Berger avait coécrit et produit l'album culte Message personnel pour Françoise Hardy en 1973. Ce lundi 8 janvier sur Europe 1, la chanteuse de 73 ans a rendu hommage à sa consoeur dans la matinale de Patrick Cohen. Françoise souligne la modernité de ce que France Gall a apporté à la musique, notamment son sens du rythme : "C'est ce qui la qualifie en tant que chanteuse. Elle a amené quelque chose de différent. Dans les années où elle a commencé à travailler, Véronique Sanson, Michel Berger et elle ont amené une façon d'interpréter, un phrasé très rythmique, différent de celui assez binaire auquel on était habitué."

Françoise Hardy se décrit comme une fan de France Gall : "Je ne faisais pas partie de ses proches et je ne peux même pas dire que nous étions amies même si nous étions très bien disposées l'une vis-à-vis de l'autre. (...) J'étais vraiment une fan de France Gall. J'ai tous ses disques, j'allais la voir chanter à chaque fois qu'elle faisait une scène à Paris. Je connaissais tout, pas par coeur, mais presque." L'interprète de Mon amie la rose aimerait beaucoup qu'une chaîne rediffuse Émilie ou la petite sirène, l'autre comédie musicale, après Starmania, de Michel Berger. Composé pour la télévision en 1976, ce spectacle contient le tube Ça balance pas mal à Paris.

À propos des disparitions très rapprochées de Johnny Hallyday et France Gall, qui s'aimaient beaucoup, Françoise Hardy n'a qu'une chose à dire : "Il y a des choses qui restent. J'ai toujours pensé que des chansons que l'on peut qualifier d'intemporelles seront toujours là. (...) Il y a beaucoup de chansons de Michel Berger qu'on continuera d'écouter pendant très longtemps."