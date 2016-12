Mort de George Michael: Son ami Andrew Ridgeley (Wham) "fracassé par le chagrin"

Noël 1984 : dans le sillage de leurs tubes Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper et Freedom, George Michael et Andrew Ridgeley, alias le duo Wham!, entraînent le public du monde entier dans leurs péripéties sentimentales sur fond de neige suisse et de rivalité amoureuse - autour du mannequin Kathy Hill - avec Last Christmas. Deux ans après ce single caritatif (dont les recettes sont reversées à la lutte contre la famine en Ethiopie) devenu un classique pop de Noël, les chemins des deux anciens copains d'école de Bushey (Hertforshire) se séparent pour ne quasiment plus se recroiser, mais Andrew garde à n'en pas douter de cette formidable aventure des souvenirs émus, ravivés par la disparition de son ancien complice.

Annoncée tard dans la soirée du dimanche 25 décembre 2016 par son agent, la mort à 53 ans de George Michael, qui s'est éteint paisiblement dans son sommeil à son domicile sur les bords de la Tamise à Goring dans le centre de l'Angleterre, a provoqué une immense onde de choc. Une nouvelle brutale et totalement inattendue, alors que l'interprète de Faith devait revenir sur le devant de la scène en 2017 avec un nouvel album et de nouveaux concerts, à laquelle Andrew Ridgeley a été parmi les premiers à réagir : "J'ai le coeur brisé par la disparition de mon ami bien-aimé Yog [un surnom issu de l'acronyme pour Yours Only George, NDLR]. Moi-même, ses proches, ses amis, le monde de la musique, le monde en général. Il sera aimé à jamais", a tweeté Ridgeley, lui-même âgé de 53 ans. Un premier message suivi, trois heures plus tard, d'un autre très affecté : "Fracassé par le chagrin", écrivait-il en partageant un article de la BBC rappelant une interview de George Michael dans laquelle celui-ci déclarait penser "que la musique est l'un des plus beaux dons que Dieu ait faits à l'Homme". "Ce n'est pas Dieu qui l'a donné, c'est toi, mon vieil ami", louait-il.

Andrew Ridgeley a également partagé un tweet endeuillé de Sara Dallin, partenaire de sa propre épouse Keren Woodward au sein du girlsband culte Bananarama.