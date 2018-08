Mort de Jackson Odell (Modern Family) à 20 ans : La cause révélée...

Comme le relate la presse américaine, l'autopsie réalisée sur le corps de Jackson Odell par les services médicaux du comté de Los Angeles a révélé que le jeune acteur avait succombé à une overdose de drogues. Il était pourtant suivi par des médecins spécialisés, en rehab.

Selon le rapport du médecin légiste, relaté par The Bast, Jackson Odell avait dans le corps "une toxicité aiguë due à l'héroïne et à la cocaïne". Le jeune homme, qui incarnait Ari Caldwell dans la série Les Goldberg et avait aussi joué Ted Durkas dans la série comique à succès Modern Family, avait été retrouvé mort en juin dernier alors qu'il avait été admis dans un centre de soins à Tarzana, en Californie. Il devait fêter ses 21 ans quelques jours plus tard...

Jackson Odell, qui avait également joué au cinéma dans Judy Moody and the Not Bummer Summer était aussi parolier. On lui doit une participation à la bande originale de Forever Young Girl.

"La famille Odell a perdu son fils bien aimé et son frère, Jackson Odell. Il restera pour toujours une lumière brillante et une âme brillante, aimante et talentueuse. Il avait encore tellement plus à partager. Notre famille fera tout pour conserver cette vérité dans le futur. Notre souhait est que le reste du monde en fasse autant. Nous allons maintenant essayer de faire face à cette incommensurable perte dans l'intimité. Nous ne ferons plus d'autre déclaration", écrivait dans un communiqué sa famille peu après le drame.

