Mort de Jean-Michel Bériat, parolier de "Boule de flipper" et "Eve, lève-toi"

C'est une triste nouvelle pour la variété française : Jean-Michel Bériat est mort. Le chanteur et auteur-compositeur était surtout connu pour les textes de quelques tubes de la chanson des années 1980 comme Eve, lève-toi pour Julie Piétri et Boule de flipper pour Corynne Charby. Il avait 68 ans.

Jean-Michel Bérier avait été découvert par Pierre Delanoë. Ce dernier a écrit 5 000 chansons dont des monuments comme Nathalie pour Gilbert Bécaud, Les Lacs du Connemara et Être une femme pour Michel Sardou mais aussi Fais comme l'oiseau pour Michel Fugain. Delanoë a également présidé la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et été le programmateur d'Europe 1 à une époque ou passer à la radio pouvait changer la vie d'un artiste.

Jean-Michel Bériat a marqué les années 1980. Dans son immense répertoire, des titres qui retrouvent un immense succès ces dernières années grâce notamment aux spectacles Stars 80. Bériat a en effet collaboré avec nombre des artistes qui ont marqué cette époque. On lui doit le mythique Africa de Rose Laurens, La même eau qui coule pour Michel Sardou et le fameux Je t'aime à l'italienne de Frédéric François.

La SACEM lui a rendu hommage sur son site officiel, rappelant que Jean-Michel Bériat y avait déposé 500 oeuvres et avait travaillé avec "des créateurs très divers, compositeurs ou co-auteurs de ses oeuvres, parmi lesquels Charles Dumont, Pascal Stive, David Marouani, Patrick Lemaître, Gilbert Bécaud, Patrick Fiori, Paul Glaeser, François Bernheim, Liane Foly, Christophe... Jean-Michel Bériat a été un artiste de talent, passionné, incarnant la magie d'un métier de l'ombre qui fait rêver, chanter et danser des générations", peut-on lire dans ce texte publié le jour de sa mort, le 20 novembre. France Dimanche lui dit également adieu dans son dernier numéro.