Mort de John Hurt : Les mots bouleversants de sa veuve, Anwen, et du 7e art

Toxicomane dans les geôles turques de Midnight Express (1978), première victime d'Alien (1979) dans une scène (gore) culte de la saga, monstre de foire à l'humanité déniée dans Elephant Man (1980), marchand de précieuses baguettes magiques dans Harry Potter ou encore prêtre dans le biopic Jackie que la France s'apprête à découvrir le 1er février : John Hurt, mort mercredi 25 janvier à 77 ans des suites du cancer du pancréas contre lequel il s'était battu en 2015, ne s'interdisait rien. "Je mets tout ce que je peux dans le mûrier de mon esprit et j'espère que cela va fermenter et donner un vin décent. Quant à la manière dont ce processus s'opère, je suis au regret de vous dire que je ne peux vous le décrire", avait-il un jour dit au critique britannique Geoff Andrew pour tenter de décrire son approche instinctive du jeu d'acteur, rejetant les méthodes, bonnes pour les personnes dénuées d'imagination.

Le chagrin au superlatif de sa veuve

Devenu acteur contre vents et marées en dépit d'une éducation austère et du dénuement de ses années estudiantines, où il avait parfois tellement faim qu'il luttait pour dire son texte à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, le monstre sacré, qui avait encore tourné trois films ces derniers mois, s'est éteint à son domicile de Cromey dans le Norfolk. Sa quatrième et dernière femme, Anwen, qu'il avait épousée en 2005, a confirmé la nouvelle auprès de l'AFP "avec une tristesse infinie". "John était le plus sublime des acteurs et le plus gentleman de tous les gentlemen, avec le plus grand des coeurs et la dernière bonté d'âme, a-t-elle tendrement souligné. Il a irradié nos vies de joie et de magie, et ce monde va être bien étrange sans lui." John Hurt a eu dans les années 1990 deux fils de son troisième mariage (avec l'assistante de production Joan Dalton, rencontrée sur le tournage de Scandal), Alexander et Nicholas, respectivement 27 et 24 ans le mois prochain.

A l'annonce de la disparition de l'acteur britannique à la voix grave envoûtante, dont le travail a été salué notamment par quatre BAFTA Awards, un Golden Globe, deux nominations aux Oscars et le privilège d'être anobli par la reine Elizabeth II dans la promotion du Nouvel An 2015 (la cérémonie a eu lieu en juillet cette année-là, peu après le diagnostic de cancer du pancréas), les témoignages de chagrin en provenance de figures de l'entertainment qui ont eu le bonheur de le côtoyer ont afflué.

Le monde d'Harry Potter en deuil

L'auteure J.K. Rowling, "maman" d'Harry Potter qui manie le tweet à la perfection, s'est attristée de la perte de l'homme "immensément talentueux et profondément aimé" qui avait prêté ses traits au cinéma au vendeur de baguettes magiques Mr. Ollivander dans Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et les reliques de la mort, parties 1 (2010) et 2 (2011) - ses scènes pour l'épisode Harry Potter et la Coupe de feu avaient en revanche été coupées. "Le shopping de baguettes ne sera plus jamais pareil sans vous", a complété Bonnie Wright, l'interprète de Ginny Weasley. Les communautés de fans de la saga n'ont évidemment pas manqué de réagir elles aussi avec chagrin.