Mort de la princesse Alix de Luxembourg : Emotion à Beloeil pour ses obsèques

La famille grand-ducale de Luxembourg est à nouveau en deuil, en ce début d'année 2019 : un mois après que la princesse Stéphanie a eu la douleur de perdre son père le comte Philippe de Lannoy, le grand-duc Jean et les siens ont dû faire face à la mort, le 11 février, de la princesse Alix de Ligne. Elle aurait fêté l'été prochain ses 90 ans.

Née le 24 août 1929 au Château de Berg, la princesse Alix de Luxembourg était la benjamine des six enfants de la grande-duchesse Charlotte et du prince Félix de Luxembourg, dont le grand-duc Jean (98 ans) est l'aîné et l'un des deux seuls survivants, avec la princesse Marie Gabriele, comtesse d'Holstein-Ledreborg (93 ans). Elle avait épousé en 1950 le prince Antoine de Ligne (décédé en 2005), union qui produisit sept enfants : le prince Michel de Ligne (67 ans), le prince Wauthier (66 ans), la princesse Anne (64 ans), la princesse Christine (63 ans), la princesse Sophie (61 ans), le prince Antoine Lamoral (59 ans) et la princesse Yolande (54 ans).

Grand-mère et arrière-grand-mère, la princesse Alix a été accompagnée dans sa dernière demeure par sa famille samedi 16 février à l'occasion de ses funérailles, célébrées en l'église Saint-Pierre de Beloeil dans la province du Hainaut en Belgique, non loin du château de Beloeil, fief des princes de Ligne où elle vécut et où elle s'est éteinte. Outre la présence de ses enfants, le grand-duc Jean, en fauteuil roulant, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa, la princesse Margaretha de Luxembourg ainsi que l'archiduchesse Yolande d'Autriche, belle-soeur de la défunte, étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Le prince Laurent de Belgique, les Premiers ministres luxembourgeois – ancien et actuel – Jean-Claude Juncker et Xavier Bettel comptaient parmi les personnalités officielles venues assister aux obsèques, suivies de l'inhumation de la princesse Alix dans le caveau familial, dans l'intimité.

Une messe sera ultérieurement célébrée à sa mémoire en l'église Saint-Michel à Luxembourg.