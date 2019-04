Mort de Mabô Kouyaté (Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39) : émotion du casting du film

La mort de Mabô Kouyaté a été annoncée le 3 avril 2019 par le maire des Lilas (Seine-Saint-Denis) où il résidait. "Nous sommes sous le choc de la terrible nouvelle de la disparition de ce talentueux artiste lilasien, RIP MABÔ !" a fait savoir Daniel Guiraud sur la page Instagram de sa ville. Après l'annonce de la disparition de l'acteur et mannequin âgé seulement de 29 ans, les messages d'hommages et de soutien à la famille se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Révélé dans la comédie Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39 sortie en 2003 et réalisée par Richard Berry, Mabô Kouyaté a marqué les esprits de ceux qui ont travaillé avec lui. Dans la matinée du 5 avril 2019, Richard Berry s'est emparé de sa page Instagram pour publier ces mots : "Mabô, ma gueule d'amour. Si bon si tendre. À fleur de peau. Tu n'as pas supporté la violence de cette vie. Immense douleur." L'acteur et réalisateur de 68 ans semble sous-entendre que Mabô Kouyaté a mis fin à ses jours. Les causes de sa mort n'ont toutefois pas été communiquées.