Mort de Morgane Rolland, écrasée par un tracteur : son chéri réalise leur rêve

C'est un message déchirant que Teddy, compagnon de Morgane Rolland – deuxième dauphine de Miss Loire et Miss Pays stéphanois 2017 –, morte le 26 avril à l'âge de 22 ans, a rédigé sur son compte Instagram. Inconsolable, le chéri de la jolie brune qui a été percutée par un tracteur sous ses yeux lors d'une sortie à vélo a réalisé leur rêve ce week-end. Un nouvel hommage bouleversant.

Le couple partageait beaucoup de choses, il avait surtout une passion commune, le sport. Comme l'a indiqué Teddy dans un post publié dans la nuit de dimanche 2 juin, la "source première" de leur rencontre a d'ailleurs été le triathlon. C'était en juillet 2017. Morgane et lui avaient d'ailleurs pour projet de faire le Triathlon d'Aurec (Haute-Loire) et, n'ayant jamais fait de triathlon auparavant, la miss s'était entraînée dur, très dur pour être à la hauteur. "Faire un triathlon avec sa copine, ce n'est pas courant, mais qu'est-ce que c'est beau...", écrit Teddy. Et de poursuivre : "Les jours passent, nos entraînements s'accumulent et il a suffi d'une sortie à vélo pour que le monde s'écroule devant mes yeux... Pourquoi aujourd'hui, pourquoi ici, pourquoi toi ? Des questions qui me hantent au quotidien parce que je ne veux pas y croire, je ne veux pas l'admettre, je veux que tu restes auprès de moi pour me soutenir et accomplir nos nombreux projets..."

Pour rendre hommage à sa compagne, le sportif a donc tenu à participer dimanche 2 juin au fameux Triathlon d'Aurec. "Que faire, tout annuler et être spectateur de notre projet ? Où prendre sur moi, maintenir l'inscription et faire cette course ? Malgré ton départ qui reste horrible à admettre, j'ai pris sur moi et j'ai maintenu notre inscription pour ce triathlon, car je me devais de le faire, de franchir cette ligne d'arrivée pour toi parce que tu n'attendais que ça depuis tellement de mois, d'années... Je me suis lancé dans ces trois disciplines avec de la hargne, de la rage, et un binôme d'exception pour faire les meilleurs temps, pour que tu sois fier de nous, de moi, que tu voies de là où tu es que je suis fort pour toi et rien que pour toi !", explique-t-il.



Une course à laquelle ont assisté la famille et les amis de Morgane Rolland.