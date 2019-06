Mort de Philippe Zdar, Cathy Guetta bouleversée : "Toi mon ami, tu n'es plus là"

Producteur et musicien extrêmement respecté et adoré, Philippe "Zdar" Cerboneschi est mort en chutant du troisième étage d'un immeuble. Cathy Guetta l'a bien connu et exprime toute sa tristesse dans un post sur son compte Instagram.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos