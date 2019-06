Mort de Philippe "Zdar" : Laeticia Hallyday bouleversée après l'accident

Le monde de la musique s'est réveillé avec une bien triste nouvelle, celle de la mort accidentelle de Philippe Cerboneschi, dit "Zdar", membre du duo Cassius, à seulement 50 ans. Selon nos informations, la rambarde de sa fenêtre a lâché alors qu'il s'appuyait dessus, entraînant sa chute depuis le troisième étage de son appartement, situé rue Caulaincourt (18e arrondissement). "Il a fait une chute accidentelle, par la fenêtre d'un étage élevé d'un immeuble parisien", a déclaré son manager, Sébastien Farran, proche et ex-manager de Johnny Hallyday.



Philippe Cerboneschi, dit "Zdar" avait ainsi déjà rencontré plusieurs fois le Taulier. Des échanges qui semblent avoir profondément marqué Laeticia Hallyday, qui lui a rendu un poignant hommage, le 20 juin 2019. "Immense tristesse. Nous avons eu le privilège de te rencontrer à plusieurs reprises pour parler musique. Ta grande gentillesse et ton humilité nous ont marqués à jamais. RIP Zdar. Tu avais encore tant à partager. Merci d'avoir porté comme un génie la musique électronique", a tendrement écrit la mère de Jade (14 ans) et Joy (10 ans). Ce joli texte vient accompagner une photo jamais dévoilée auparavant : celle de la rencontre entre Johnny et Philippe Cerboneschi. Les deux hommes apparaissent très souriants, sur ce beau cliché en noir et blanc.