Laeticia Hallyday en pleurs à Toulouse : discours poignant en hommage à Johnny

Samedi 15 juin 2019,Johnny Hallyday aurait fêté ses 76 ans. Une date si particulière, que Laeticia Hallyday a choisi de célébrer de la meilleure des façons : en rendant hommage à son oeuvre, mais aussi à l'homme merveilleux qu'il était, notamment pour ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans). Ce samedi était ainsi le jour rêvé pour inaugurer une esplanade portant le nom de Johnny Hallyday, située en face du Zénith de Toulouse, où le rockeur s'est produit de nombreuses fois.

Forcément, Laeticia Hallyday et ses filles, qui avaient fait le déplacement spécialement depuis Los Angeles, étaient présentes lors de l'inauguration. La mère de famille y a également lu un discours poignant."Chers fans, depuis quelques jours, je savais que revenir ici, dans ce Zénith de Toulouse, où j'ai si souvent accompagné mon homme, serait une grande émotion. Je ne réalisais pourtant pas à quel point cette émotion serait vive, vertigineuse, presque paralysante", a déclaré celle qui a demandé la nationalité américaine.

"J'avoue qu'il est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Il était très important pour moi, pour Jade et pour Joy d'être ici aujourd'hui, avec vous. Car depuis l'hommage de la Madeleine, au moment du départ de mon homme, du papa de David et Laura, de Jade et de Joy, l'inauguration de cette esplanade est le premier hommage qui lui est rendu", a poursuivi Laeticia Hallyday.

La meilleure amie d'Hélène Darroze a alors entamé des remerciements et n'a pu retenir ses larmes face à la générosité et l'amour du public. "Je vous en remercie, Monsieur le maire. Mon homme est si fier aujourd'hui de cet hommage, et je sais qu'il aurait souhaité notre présence, à tous. Il est heureux de la présence de tous ses amis et de tous ses fans, nombreux bikers qui nous ont entourées depuis l'aéroport pour trouver la force d'arriver jusqu'à vous", a-t-elle dit, en pleurs, avant d'être rejointe par Joy et Jade sur scène. "C'est le prolongement de la vie de leur papa, c'est ma force, aujourd'hui", a soufflé Laeticia.

"Vous voulez dire quelques mots ?", a-t-elle ensuite demandé Jade et Joy. "Merci beaucoup, pour tout", ont sobrement répondu les deux adolescentes. Un superbe discours, qui a ému l'assemblée et souligné joliment l'oeuvre laissée par Johnny Hallyday.