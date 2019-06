Jade Hallyday, l'anniversaire de Johnny : Puissant message d'amour et souvenirs

Le 15 juin est une date chargée d'émotion pour Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), elle représente l'anniversaire de Johnny Hallyday. Le Taulier, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, aurait eu 76 ans. Mais pour la deuxième fois depuis sa mort, ses trois femmes le célèbrent sans lui.

Dans la matinée de ce samedi 15 juin 2019, la tête remplie de jolis souvenirs, Jade Hallyday a choisi de rendre un poignant hommage à son papa. "P=papa, A=amour, P=pour toujours, A=avec toi", débute l'adolescente. Jade Hallyday poursuit ensuite en écrivant ces mots au présent : "Papa, joyeux anniversaire. Tu es le meilleur, le plus gentil, le plus drôle et le plus légendaire tu nous manques terriblement fort. Sache qu'on sera toujours là pour te protéger et veiller sur toi."

Puis la fille de Laeticia et Johnny Hallyday bascule inéluctablement dans le passé : "Pour nous, tu étais une légende, une idole mais encore mieux un papa. Tu nous a aidés jusqu'au bout merci d'avoir était là pour nous, je te souhaite un joli anniversaire même si on ne peut pas te voir ou t'entendre, je sais que personne pourra nous séparer." Elle conclut ces mots déchirants en apposant sobrement le nom de sa maman "Laeticia", celui de sa petite soeur "Joy", puis enfin le sien.

Pour illustrer ce message, Jade Hallyday est replongée dans les archives familiales, à des moments clé de son histoire, notamment lors de son adoption au Vietnam en 2004.