Laura Smet mariée : Elle a épousé Raphaël, son compagnon de longue date

Laura Smet s'est mariée ! Samedi 1er décembre 2018, la comédienne a effectivement épousé l'homme qui partage sa vie depuis cinq ans, Raphaël. L'actrice de 35 ans, sublime dans un ensemble clair et bouquet de fleurs en main, et l'entrepreneur de 49 ans, très chic en costume marine, étaient évidemment entourés de leur famille et de leurs proches pour cette cérémonie civile en comité très restreint organisée un peu avant 12h30 à la mairie du 7e arrondissement de Paris.

Pour permettre un déroulé optimal, une bonne partie du quartier avait été sécurisée dès le milieu de la matinée. Au comble du bonheur, Laura Smet a donc notamment pu compter sur la présence de sa maman Nathalie Baye, venue avec sa propre mère Denise Coustet, de son parrain Dominique Besnehard (accompagné de la chanteuse Dani), de ses meilleurs amis Camilla et Nicolas (ceux-là même qui l'ont aidée à organiser, le 24 novembre, son enterrement de vie de jeune fille à l'hôtel Brach), de son ami acteur Stanislas Merhar et de son grand frère David Hallyday, qui avait confié la sécurité de l'événement à son garde du corps. Les avocats de la mariée, Me Hervé Temime et Me Emmanuel Ravanas, ses représentants dans l'affaire qui l'oppose à sa belle-mère Laeticia Hallyday pour l'héritage de son père, étaient aussi à la noce.

Si la maire du 7e arrondissement Rachida Dati était présente, c'est la maire de Paris Anne Hidalgo qui a officié lors de la cérémonie. Une union qui survient cinq jours seulement avant le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday...