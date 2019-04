Laeticia Hallyday : Hélène Darroze, en colère, dénonce des "injustices"

Invitée sur le plateau de TV5 Monde mercredi 23 avril 2019, Hélène Darroze s'est livrée sur les dessous de son livre Joia (Cherche Midi). Ce n'est plus un secret, la célèbre cheffe étoilée et jurée de Top Chef est l'une des amies les plus proches de Laeticia Hallyday. La maman de Charlotte et Quiterie a tenu à faire une mise au point concernant les attaques qui visent sa grande amie. "Il faut remettre les choses au centre. Ça a été la dernière femme de Johnny, pendant 23 ans, qui a combattu beaucoup de ses démons, qui a réussi à lui donner un équilibre et du bonheur - je peux en témoigner - les dernières années", confie-t-elle à Patrick Simonin.

Certains osent même insinuer que Laeticia Hallyday ne serait pas une bonne mère pour ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans). "Ce sont des choses qui m'horripilent. Elle reste pour moi un exemple de maman. Quand on voit aujourd'hui l'équilibre de ses deux petites filles, la tourmente qu'elles ont connue. Ces petites filles qui ont connu la maladie de leur papa qui leur a été très difficile à vivre, puis la perte et le deuil. Il y a eu aussi toutes ces polémiques. Elles arrivent à être équilibrées, saines et heureuses", poursuit Hélène Darroze.

Mensonges et injustices

"Laeticia arrive à faire qu'elles prennent beaucoup de hauteur. C'est plutôt un hommage qu'il faudrait rendre à la maman qu'elle est, plutôt qu'à des choses qui sont complètement débiles. Il faut penser aux dégâts que ça peut faire sur une femme qui est déjà en deuil", indique l'amie de Laeticia, qui lui a été d'un soutien indéfectible depuis la mort de Johnny.

Hélène Darroze se montre par ailleurs très ferme concernant l'affaire de l'héritage. "Ce sont des choses qui ne regardent personne. Je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Ça concerne une famille, ce n'est pas à moi d'en parler. Quand j'entend dire autant de mensonges et d'injustices autour de mon amie...", s'insurge t-elle, avant d'être coupée par le journaliste.

L'immense cheffe a également cofondé l'association La Bonne Etoile, qui vient en aide à des enfants et jeunes dans le besoin au Vietnam. Laeticia Hallyday, comme PurePeople le rapportait, est au Vietnam depuis quelques jours avec ses filles. "Elle fait un boulot phénoménal. J'aimerais tant qu'on arrive à se concentrer sur ce qu'elle fait en humanitaire. On n'en parle jamais ou peu hélas. On se perd plutôt à dire des choses qui ne sont pas très justes", conclut Hélène Darroze.

Un entretien - et un coup de gueule - à retrouver sur TV5 Monde.