Mort de Philippe "Zdar" : Sa fille Angelica, 17 ans, publie une émouvante photo

Parmi cette pluie d'hommages, certains se démarquent par leur émotion. C'est notamment le cas de celui de Laurent Garnier, immense artiste de techno et intime de Zdar. "Philippe, mardi, tu m'envoies un dernier texto avec ces quelques mots 'mais oui, piano house forever bro!!!'. En quelques textos, nous avons rigolé autour d'un retour potentiel du piano dans la House, et aussi pris la décision de faire un B2B avant d'être trop vieux. En relisant tes messages ce matin je ne vois que bienveillance, humour, gentillesse, sincérité et tendresse. Zdarum, au delà de ton indéniable talent, pour moi tu étais de l'amour en barre mec, et le mot BRO sur ton dernier texto prend aujourd'hui une tout autre tournure. Putain bro, tu vas grave nous manquer", a t-il écrit sur Instagram. Des mots qui soulignent l'esprit de ce grand artiste.