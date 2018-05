Mort de Pierre Bellemare : Son fils Pierre Dhostel craque en direct...

Quelques jours après la disparition de Pierre Bellemare emporté dans l'après-midi du samedi 26 mai 2018 à l'âge de 88 ans, l'émotion ne faiblit pas. Si le grand public pleure une figure incontournable de la télévision et de la radio, son fils Pierre Dhostel (65 ans) regrette évidemment un père au parcours incroyable.

Invité sur le plateau de C à vous sur France 5 le 28 mai 2018, Pierre Dhostel, animateur de M6 Boutique depuis 1988, n'a pas pu cacher son émotion après avoir écouté un très proche de son défunt père, Jean-Paul Rouland (lequel a débuté sur Europe 1 en 1955 au côté de Pierre Bellemare), lui rendre un vibrant hommage.

"Pendant trente ans, ça a été une locomotive formidable dans laquelle je mettais du charbon. Pierre, il était l'increvable, il était toujours sur le pont, toujours toujours toujours. Il s'ennuyait un peu chez lui d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on avait une émission sur Europe 1 qui marchait parfaitement bien, on voyait les sondages, il disait d'un coup 'Je m'emmerde, faut changer' et on changeait, voilà. Ça a été la vie avec Pierre. Aujourd'hui, le grand chef Sioux est parti...", avait en effet commenté Jean-Paul Rouland le matin même sur Europe 1.

Un court magnéto diffusé en plateau qui a fait vaciller Pierre Dhostel. Malgré sa volonté de poursuivre son témoignage, l'animateur de M6 Boutique a été submergé par le chagrin et a dû se contraindre au silence quelques secondes pour ne pas fondre en larmes. Les yeux humides, l'homme de télévision a aussitôt vu la bienveillante équipe de C à vous venir à sa rescousse pour lui laisser le temps de retrouver son calme.

Pierre Dhostel a également annoncé que les obsèques de Pierre Bellemare auraient lieu le jeudi 31 mai en l'église Saint-Roch, rue Saint-Honoré, en plein coeur de Paris.