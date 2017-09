Mort de Pierre Bergé : Bouleversée, Line Renaud pleure son "frère d'armes"

Depuis l'annonce de la mort de Pierre Bergé, survenue ce 8 septembre, les réactions se sont multipliées pour pleurer le mécène et homme d'affaires français. La comédienne Line Renaud, qui l'a longtemps côtoyé grâce au Sidaction, pleure son ami...

"Le combat pour la vie nous a réunis. Pierre était mon frère d'armes dans la lutte contre le sida. C'est une rencontre qui a changé le cours de ma vie. Combien de fois ai-je été impressionnée par ses connaissances, sa culture, ses réflexions si percutantes, son raffinement. Pierre était un homme vif, instinctif, toujours à l'affût de l'air du temps. Il y a trente-deux ans, l'un et l'autre, chacun de notre côté, nous nous sommes investis dans la lutte contre le sida avant d'unir nos forces en 1994. Nous avons créé Sidaction et nous ne nous sommes jamais lâché la main depuis. Faire la route sans Pierre est terriblement douloureux mais le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre aujourd'hui, c'est de poursuivre notre combat contre le sida", a fait savoir Line Renaud à l'AFP. Elle est la vice-présidente de l'association Sidaction qu'il avait cofondée.

D'autres proches de Pierre Bergé ont tenu à lui rendre hommage, comme ses coactionnaires du Monde. "Matthieu Pigasse et Xavier Niel ont appris ce matin avec tristesse la disparition de leur ami et associé Pierre Bergé. Avec lui disparaît un pan de l'histoire des dernières décennies, un homme engagé et un ami cher. Depuis sept ans, à son initiative et à ses côtés, ils partageaient l'ambition commune de restaurer et de renforcer l'indépendance et la réussite du Groupe Le Monde. Pierre était un entrepreneur brillant, un lecteur exigeant mais aussi et surtout un homme de culture et de conviction. Son regard sans concession mais aussi sa confiance dans l'avenir alimentaient chacune de leurs conversations avec lui. Matthieu Pigasse et Xavier Niel sont et seront engagés aux côtés des équipes du Groupe Le Monde et de L'Obs pour défendre l'indépendance de chacun des titres, comme le souhaitait Pierre", ont-ils fait savoir.

Thomas Montet