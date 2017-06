Mort de Stephan Villeneuve : Élise Lucet, en deuil, réagit...

Nouveau coup dur pour le monde de l'information. Peu après le décès du médiatique grand reporter et ex-otage Hervé Ghesquière, c'est cette fois le journaliste Stephan Villeneuve qui a trouvé la mort le 19 juin 2017 dans une attaque survenue en Irak, où il était en reportage pour Envoyé spécial.

En mission à Mossoul, en Irak, Stephan Villeneuve s'est retrouvé pris dans l'explosion d'une mine, il a été pris en charge dans l'hôpital d'une base militaire américaine où il est malheureusement mort des suites de ses blessures. Le groupe France Télévisions, qui a confirmé son décès ce mardi 20 juin 2017, a publié un communiqué pour exprimer son chagrin. "La direction et les équipes de France Télévisions s'associent à la douleur de sa compagne Sophie, de ses quatre enfants, de sa famille et de tous ses proches. Elles leur présentent leurs plus sincères condoléances", a fait savoir à l'AFP le groupe audiovisuel présidé par Delphine Ernotte.

Sur Twitter, Élise Lucet, désormais aux commandes d'Envoyé spécial, a réagi. "Toute l'équipe est profondément attristée de la mort de Stephan Villeneuve. Un très grand reporter. Soutien à ses proches. Pensées et énergie pour Véronique Robert grièvement blessée lors de l'explosion d'une mine à Mossoul. Toute l'équipe est là", a-t-elle écrit.

Stephan Villeneuve et sa collègue étaient en reportage pour #5 Bis Productions, aidés sur le terrain par le journaliste et "fixeur" irakien Bakhtiyar Haddad, qui a également été tué. Un troisième journaliste, Samuel Forey, a quant à lui été légèrement blessé. "Je vais bien. Je suis immensément triste pour Bakhtiyar et mes confrères. Merci de ne pas me solliciter ces prochains jours", a-t-il écrit sur son compte Twitter.