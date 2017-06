Hervé Ghesquière : Le journaliste et ex-otage est mort à 54 ans

Hervé Ghesquière, journaliste pour le Service public et ex-otage enlevé en 2009 en Afghanistan, est mort ce mercredi 14 juin 2017, ont annoncé France 3 et Yannick Letranchant, directeur de l'information de France Télévisions. Il avait 54 ans.

Hervé Ghesquière est mort des suites d'une longue maladie et sa disparition peine le monde des médias. "Hervé Ghesquière s'en est allé. Ce Grand Reporteur ancien otage s'est battu avec courage force et humour @France2tv France3tv @Francetele", a écrit sur Twitter Yannick Letranchant. "Tristesse et deuil pour le Service public", a pour sa part réagi Delphine Ernotte, la présidente décriée de France Télévisions. Le grand reporter Christophe Kenck a lui écrit : "Je suis au côté de mon ami Hervé Ghesquière qui vient de partir... Mon coeur saigne... adieu mon ami..." Quant à Élise Lucet, qui avait été très mobilisée pendant toute la période de son enlèvement, elle a aussi partagé sa peine. "Salut Hervé @ghesquière Très grand respect mon ami pour l'homme que tu étais, pour le journaliste hors pair et sans concession. Chapeau bas !", a-t-elle déclaré sur Twitter.

Hervé Ghesquière était journaliste à France Télévisions, il avait réalisé de nombreux grands reportages en Croatie, en Bosnie ou au Rwanda. C'était lors d'un reportage en Afghanistan qu'il avait été conjointement enlevé avec son collègue Stéphane Taponier, le 29 décembre 2009. Les deux hommes avaient été libérés le 29 juin 2011 après 547 jours de captivité. Depuis 2012, il était journaliste pour le magazine Envoyé spécial.