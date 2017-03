Mathieu Madénian et Thomas VDB déprogrammés : Ils prennent leur revanche sur TMC

Déprogrammés au dernier moment de France 2 lundi 13 mars, Mathieu Madénian et Thomas VDB se sont embrouillés avec la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.

Le duo, dont la pastille humoristique devait être diffusée entre le journal télévisé de 20h sur France 2 et la météo, s'est expliqué dans Quotidien (TMC). Invités par Yann Barthès jeudi 16 mars, les humoristes ont fait part de leur déception face à 1,4 million de téléspectateurs.

"On l'a appris à 19h55, une heure avant la diffusion. On a reçu chacun un coup de téléphone de la production des sketchs qui nous a dit qu'il y avait un problème et que France 2 annulait", a expliqué Thomas VDB.

Deux heures après avoir appris la suppression de leur pastille, Mathieu Madénian et son complice se sont adressés à Delphine Ernotte via une vidéo postée sur Twitter. Une séquence franchement drôle dans laquelle Thomas VDB ironisait sur leur situation en disant, notamment, qu'il avait retrouvé un travail à la Poste.