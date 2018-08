Mort de Tom Diversy (La Villa) : Les candidats de télé-réalité dévastés

Les chances de survie étaient minces mais l'espoir a perduré jusqu'à la fin. Jeudi 23 août 2018, l'entourage de Tom Diversy a annoncé la nouvelle tant redoutée : la mort du jeune homme de 24 ans victime quelques heures plus tôt d'un terrible accident de moto.

Connu des téléspectateurs pour avoir participé en 2016 à l'émission 10 couples parfaits (TFX) - dans laquelle il avait rencontré sa compagne Hagda Prata dont il s'était récemment séparé -, puis à la quatrième saison de Friendstrip (NRJ12) puis les Princes de l'amour 5 (W9) et enfin La Villa, la bataille des couples – actuellement diffusée sur TFX - Tom Diversy a fait de nombreuses rencontres tout au long de son parcours. Tous ceux qui ont croisé la route du blond au corps d'athlète n'ont aujourd'hui que des mots touchants pour le décrire. Amélie Neten, personnage emblématique de la télé-réalité, Benoît de Koh Lanta - au casting de La Villa, la bataille des couples avec sa compagne Jesta - mais aussi Antonin des Marseillais, Vivian de Secret Story 8 et sa compagne Beverly également au casting du programme de TFX, ou encore Astrid Nielsa et Thomas des Anges 10 ont tous rendu hommage à Tom sur les réseaux sociaux, choqués et dévastés par le décès brutal et bien trop précoce de leur ami. Pour l'heure, Hagda Prata ne s'est pas encore pas exprimée, elle qui avait démenti, en pleurs, les fausses rumeurs de décès le 22 août, espérant un miracle qui n'a malheureusement pas eu lieu.