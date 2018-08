Mort de Tom Diversy (La Villa) : Qui était le mannequin de 24 ans ?

C'est avec une immense tristesse qu'on a appris la mort de Tom Diversy ce jeudi 23 août 2018, confirmée par un communiqué transmis par Shauna Events - société qui s'occupait de sa carrière sur le petit écran. Le jeune homme de 24 ans a succombé à ses blessures suite à un grave accident de moto survenu à Nice dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 août 2018.

Décrit comme "solaire" et "bienveillant", Tom Diversy s'était lancé dans la télé-réalité en 2016 en intégrant le casting de l'émission 10 Couples parfaits sur TFX. Un an après, il participait à la quatrième saison de Friends Trip (NRJ12). Le jeune homme avait vite pris goût à cet univers et avait enchaîné avec le tournage des Princes de l'amour 5 (W9) où il s'était envolé pour la Corse. Mais c'est surtout dans La Villa, la bataille des couples – actuellement diffusée sur TFX - qu'il y fera une apparition remarquée malgré son élimination.

Quand il n'était pas en tournage, Tom Diversy officiait comme mannequin et se passionnait pour le sport ainsi que pour la musculation. Très actif sur les réseaux sociaux, il n'hésitait pas à partager son quotidien et ses activités sportives ou professionnelles avec sa grande communauté (256 000 followers sur Instagram).

Côté vie privée, Tom Diversy a instantanément eu un coup de foudre pour Hagda Prata lors du tournage des 10 Couples parfaits. Après s'être mis en couple, ils avaient décidé de se séparer. Ensuite, plusieurs réconciliations et ruptures avaient eu lieu. Finalement, Tom Diversy et Hagda avaient définitivement mis un terme à leur relation à la fin du tournage de La Villa, la bataille des couples où ils étaient venus pour sauver leur couple.

Bouleversée, Hagda s'est tout de même exprimée sur son compte Instagram pour taire les premières rumeurs sur sa mort. Ce jeudi 23 août, la belle Brésilienne a également publié une photo d'elle avec Tom Diversy sur son compte Instagram.