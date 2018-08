Tom Diversy (La Villa) est mort à 24 ans

Tom Diversy, ancien candidat de La Villa, La Bataille des Couples (TFX), est mort ce jeudi 23 août, selon un communiqué transmis par la société Shauna Events. Après avoir été grièvement blessé suite à un accident de moto survenu à Nice dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 août 2018, le jeune homme de 24 ans a succombé à ses blessures. Il est décédé à l'hôpital Pasteur de Nice, établissement qui lui avait prodigué les premiers soins.

"C'est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de Tom Diversy. (...) Par respect pour ses parents, ses frères et soeurs et ses proches, je demande à tous de respecter sa mémoire et le temps de deuil. (...) Tom était un jeune homme solaire et bienveillant. Il restera dans le coeur de tous les gens qui l'ont rencontré, de sa famille, de ses amis et de tous les téléspectateurs qu'il a touchés", lit-on notamment.