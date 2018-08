Tom (La Villa) dans un état grave et "dans le coma sous respirateur artificiel"

C'est une terrible nouvelle qui a été révélée mercredi 22 août 2018 et qui a bouleversé le milieu de la télé-réalité. Tom Diversy, connu pour avoir participé aux émissions 10 couples parfaits et La Villa, la bataille des couples (TFX), a été victime d'un grave accident de moto à Nice. Le jeune homme de 24 ans a par la suite été transféré à l'hôpital Pasteur de la ville.

Alors que les rumeurs enflaient sur son supposé décès, c'est son ancienne chérie Hagda Prata, également candidate de télé-réalité, qui a réagit la première en donnant de ses nouvelles : "Tom se bat toujours. Arrêtez avec vos histoires qu'il est mort, qu'il est décédé, je ne sais pas quoi... Il se bat toujours. Tant que son coeur bat, il est là. Au lieu de raconter de la merde, priez pour lui !"

La société Shauna Events (gérée par Magali Berdah) qui s'occupe de la carrière de la grande majorité des stars du petit-écran a finalement dévoilé dans la nuit un communiqué de presse révélant l'état de santé de Tom : "Actuellement il est dans le coma, sous respirateur artificiel avec une micro-activité cérébrale", annonce le rapport fait en accord avec la famille de Tom avant d'ajouter : "A chaque minute, Tom se bat pour la vie, entouré de ses parents et de ses frères et soeurs."

En attendant d'en savoir plus sur sa situation, d'autres candidats de télé-réalité ont tenu à lui adresser leur soutien sur les réseaux sociaux. A commencer par son ancien camarade de 10 couples parfait, Illan, qui a posté une photo de leur duo complice. Les jeunes femmes Jazz (La Villa) et Astrid (Les Anges) ont également tenu à écrire quelques mots : "Je suis très choquée et très triste pour l'accident (...) C'est à nous de prendre soin de lui alors je demande à tout le monde de faire une prière pour lui et qu'il s'en sorte", pouvait-on lire sur le compte Instagram de cette dernière.