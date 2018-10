Mort de Wonder Augustine, 4 ans : Omar Sy, Vianney... L'émotion des stars

"Wonder Augustine est partie... Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté... Nous étions avec elle... Le soleil brillait, une coccinelle est venue nous rendre visite dans la chambre... On est allé faire ce qu'elle adorait faire, cueillir des marguerites... Notre fille chérie, on t'aime tellement fort... Pour toujours... J'ai été la première et la dernière personne à te serrer dans mes bras. Le chemin va être difficile sans toi...", tel est le message publié dans la soirée du 8 octobre 2018 par la maman d'Augustine sur la page qui lui est dédiée et a retracé chaque étape de son douloureux combat contre la maladie.

Pauline et Tanguy, les parents d'Augustine installés à Wattrelos (près de Roubaix dans le Nord), découvrent le 3 août dernier que leur fillette de 4 ans est atteinte d'une tumeur au cerveau inopérable appelée le "gliome infiltrant de haut grade". Peu de temps après son anniversaire, Augustine est prise de troubles de la vision et de l'équilibre. Ses chances de survie sont quasi nulles et son état se détériore rapidement, conduisant à une hospitalisation qui la prive de sa petite soeur de quelques mois.

Après l'annonce de la mort d'Augustine, les messages d'émotion et de soutien se sont multipliés, provenant notamment de nombreuses stars. Omar Sy a ainsi publié : "Bon voyage au pays des anges Augustine. Tu es et resteras une leçon d'amour et de courage pour nous tous. Mes pensées et prières pour toi et tes proches." après avoir appris que la fillette adorait sa chanson Dumbo, qui l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle, Vianney a également réagi : "Je ne connaissais pas Augustine mais pense à elle aujourd'hui. Que son coeur d'enfant ne cesse de rayonner en chacun de nous, et que son courage nous inspire au quotidien. J'ai eu la chance de croiser des WonderEnfants, ils sont de ceux qui nous élèvent. Merci Augustine." Le chanteur – qui a participé au concert Leurs voix pour l'espoir au profit de la recherche contre le cancer du pancréas le octobre dernier – fait notamment référence à son implication auprès de l'institut Gustave-Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe.