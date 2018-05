Moundir "admiratif" devant sa femme : "Elle gère tout"

Le 24 septembre 2011 restera une date importante pour Moundir. Ce jour-là, il épousait l'amour de sa vie Inès. Une cérémonie diffusée sur NT1 deux mois plus tard. Depuis, les tourtereaux sont toujours fous amoureux. L'animateur de W9 a d'ailleurs profité d'une interview pour Purepeople pour lui faire une belle déclaration d'amour.

"J'ai une femme exceptionnelle. Je remercie le bon dieu de m'avoir donné une femme comme ça car le boulot qu'elle fait.... Je suis tellement admiratif, elle gère tout à la maison. Je t'aime ma femme, merci pour tout", nous a-t-il confié.

Pour sa femme et leur fille Aliya (2 ans et demi), Moundir a accepté de quitter Paris pour vivre en Camargue. "On s'appelle vingt fois par jour. (...) Inès s'occupe de mes affaires et de notre petite, Aliya. C'est un choix de couple. Je préfère qu'elle travaille à mes côtés, et on ne voulait pas laisser ma fille à une nounou. Aliya rentre à l'école en septembre. J'étais là pour l'accouchement, je serai là pour sa première rentrée", a-t-il expliqué à nos confrères d'Ici Paris. Et, concernant la possibilité d'avoir un deuxième enfant, il a admis : "C'est une question qu'il faut plutôt poser à ma femme. Elle a eu un accouchement très difficile. Ça l'a marquée, mais la vie est parfois belle... qui sait ?"