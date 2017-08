Moundir, papa poule pour Aliya : "Je t'aime ma fille d'amour"

Depuis la naissance de sa petite Aliya en novembre 2015, Moundir est un homme nouveau, totalement dévoué à sa princesse mais aussi à sa compagne Inès.

Lundi 7 août 2017, celui qui est devenu l'animateur de Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 mais que l'on peut aussi retrouver dans Fort Boyard sur France 2 tout l'été a décidé de publier une photo de sa fillette afin de lui faire une petite déclaration. "Je t'aime ma fille d'amour... <3<3<3<3 #aliyamavie", a-t-il publié sur son compte Instagram très suivi.

Une photo également destinée à rassurer les internautes qui, quelques heures plus tôt, avaient appris que la petite Aliya avait dû passer par la case hôpital. "Tu es courageuse mon amour de ma vie, maman et papa sont là mon coeur... Prenez soin de vous les amis... radio, échographie, la vie des urgences pédiatriques"...", avait révélé Moundir en légende d'une photo montrant la petite main d'Aliya dans des bandages.

"Pauvre puce... un très prompt rétablissement à votre princesse", "Oh mince.... C'est ce que je redoute le plus... que les petits amours se blessent... courage trésor !!!", "Oh petit coeur !! Tu as des parents en or qui vont bien s'occuper de toi, on ne s'inquiète pas pour ça", avaient alors réagi les internautes.

Déjà interrogé sur la naissance de sa princesse par nos confrères de Voici, Moundir avait confié il y a quelques mois : "Je me suis pris un arc-en-ciel en pleine tête. Et voir souffrir ma femme pendant l'accouchement m'a fait me sentir minable. Depuis ce jour-là, j'ai changé", confessait-il.