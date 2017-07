Fort Boyard – Moundir : "J'ai dû affronter de sacrés candidats en plein jeûne"

Si Moundir cartonne en ce moment avec sa télé-réalité Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9) dans laquelle on peut voir notamment Ricardo Pinto, les téléspectateurs peuvent également le retrouver tout l'été sur France 2 en tant que Maître de la cage, un personnage de l'émission culte Fort Boyard.

Interrogé par nos confrères de Closer à propos de sa troisième participation à l'émission d'aventure du service public, Moundir a révélé : "J'ai dû affronter de sacrés candidats, en plein jeûne du Ramadan. Je suis très fier d'être parmi les personnages du fort depuis trois ans. Cette émission me faisait rêver, gamin. Je vis un vrai rêve, j'ai la chance de pouvoir évoluer sur trois chaînes différentes. Même si parfois je travaille dur au détriment de ma femme et de ma fille, je remercie les gens qui me font confiance."

Puis, après avoir parlé de son jeûne durant le tournage de Fort Boyard, Moundir a expliqué, plus largement, à propos de sa façon de vivre la religion musulmane : "La religion est importante, dans l'intimité et dans le partage avec mes proches. Je pratique ma religion de la même manière que mes proches le faisaient quand ils ont quitté l'Algérie française en 1962. Ils nous disaient : 'Ne vous faites pas remarquer, soyez respectueux, soyez des gens bien.' Je n'ai pas besoin d'être démonstratif pour exprimer ma foi."

