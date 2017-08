MTV VMA 2017 : Kendrick Lamar, Millie Bobby Brown... les meilleurs looks

Dimanche soir, la ville d'Inglewood a vibré au rythme des MTV Video Music Awards ! 16 trophées ont été remis au cours de l'édition 2017 de la cérémonie animée par Katy Perry. Le suspens reste entier pour le 17e, décerné à la célébrité la mieux habillée.

Les nominés sont :

– Le top model Alessandra Ambrosio, habillée d'une robe et de bottes Balmain. La tenue est issue de la collection Croisière 2018 de la maison française, pensée par Olivier Rousteing et présentée fin juin, à la Fashion Week de Paris.

– Millie Bobby Brown : l'actrice de 13 ans et star de la série Stranger Things portait aux VMA une robe Rodarte et des bottes vernies Stuart Weitzman. Elle a remis à Ed Sheeran le prix d'artiste de l'année.

– Comme Millie, Paris Jackson a participé aux MTV Video Music Awards pour remettre un trophée. Vêtue d'une robe et de sous-vêtements Christian Dior, la fille de Michael Jackson (19 ans) a attribué au groupe Fifth Harmony et Gucci Mane le "moonman" du meilleur clip pop.

– Kendrick Lamar est le grand gagnant des VMA 2017 ! Nommé dans huit catégories, le rappeur de 30 ans a quitté le Forum, à Inglewood, avec six récompenses. Il est en lice pour une septième, grâce à son look Prada et ses Cortez blanches.

– Jared Leto vit avec Gucci et son directeur artistique, Alessandro Michele, la plus chic des histoires d'amour ! Elle s'est poursuivie dimanche aux MTV Video Music Awards, auxquels le chanteur et acteur de 45 ans s'est rendu, tout de Gucci vêtu.

– Katy Perry a ouvert et fermé le bal des VMA. La chanteuse et animatrice de l'événement a surtout ébloui le Forum dès son arrivée. Sa robe haute couture Stéphane Rolland, premier des dix looks portés par Katy, a fait sensation !

– Accompagnée de son mari Carey Hart et de leur fille Willow (6 ans), Pink était radieuse sur le photocall des VMA. Avant de recevoir le Michael Jackson Vanguard Award des mains d'Ellen Degeneres, la chanteuse de 37 ans a épaté la foule de fans et de photographes grâce à un smoking cravate noir.

– Teyana Taylor faisait elle aussi partie des lauréats des MTV Video Music Awards. La chanteuse de 26 ans s'est inspirée de l'icône Janet Jackson pour son look du soir. Un top blanc floqué du mot "Underrated" ("sous-estimé") et du numéro 7, ainsi qu'un pantalon évasé noir le composaient.