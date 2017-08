MTV VMA 2017 : Pink émeut avec un discours poignant adressé à sa fille

Silhouette musclée et cheveux courts, Pink a l'habitude des critiques sur sa morphologie atypique et son allure un peu masculine. Mais lorsque sa fille de 6 ans, l'adorable Willow Sage, fait à son tour l'objet de remarques déplacées, la chanteuse américaine ne le permet pas.

Présente dimanche 27 août à la cérémonie des MTV Video Music Awards organisée au Forum de Los Angeles et présentée par Katy Perry, Pink a profité de son passage sur scène pour livrer un discours poignant. Récompensée d'un prix d'honneur célébrant la longévité de sa carrière, le Michael Jack­son Video Vanguard Award, l'interprète de What About Us n'a pas adressé les traditionnels remerciements. Au lieu de cela, elle a préféré livrer une histoire personnelle impliquant sa fille, venue à la cérémonie avec son mari Carey Hart.

Pink a ainsi raconté au public des MTV Video Music Awards et aux millions de téléspectateurs ce jour où Willow Sage lui a lâché : "Maman, je suis la plus moche des filles que je connais. Je ressemble à un garçon avec des cheveux longs", alors qu'elle l'emmenait à l'école. Déstabilisée par la remarque de sa fille, qu'elle sait provenir de ses autres camarades, Pink a alors entrepris de créer un powerpoint pour lui montrer que des stars comme Michael Jackson, David Bowie ou encore Elton John sont devenues des stars incontournables malgré leur apparence atypique.

Consciente d'être hors norme, Pink s'est ensuite elle-même prise en exemple : "Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de moi et elle a dit que j'étais superbe. Je lui ai expliqué que c'est pourtant le même argument que les gens utilisent quand ils se moquent de moi, ils disent que je suis trop masculine, trop musclée. Je lui ai ensuite dit : 'Est-ce que je me laisse pousser les cheveux pour autant, est-ce que je change mon corps, ma façon de bouger ?' Non. 'Est-ce que je fais salle comble quand je fais un concert ?' Oui." Un échange mère-fille qui a littéralement bouleversé le public.

"Donc, ma chérie, non, on ne change pas. On aide les autres à changer pour qu'ils s'ouvrent à une plus large diversité de beautés. Merci à vous artistes, vous qui vivez votre vérité, d'ouvrir la voie aux autres. Et ma fille, tu es superbe", a-t-elle conclu son discours, recevant un tonnerre d'applaudissements et de magnifiques sourires de son adorable fillette !