N'oubliez pas les paroles : Une figure emblématique de l'émission est maman !

Mai est décidément celui de toutes les naissances de bébés ! Après Laetitia Milot et Manon Marsault qui ont accueilli leur premier enfant, c'est au tour d'une autre star de la télévision de fonder sa famille. Figure emblématique de N'oubliez pas les paroles (France 2), Magali Ripoll est devenue maman d'un petit garçon. La musicienne et choriste de l'émission de Nagui a annoncé la merveilleuse nouvelle sur les réseaux sociaux le 24 mai 2018.

"Chers Twittis ! Pardonnez mon silence ces derniers temps mais notre petit Marius a décidé de chambouler le calendrier et de débarquer le 6 mai dernier à 13h38 avec un peu plus de six semaines d'avance. Nous veillons sur lui et ses petits biscottos ! Il va bien ! Je vous bizoute", déclarait-elle sur son compte Twitter suivi d'une adorable photo où elle tient la main de son bébé. Après cette belle annonce, de nombreux internautes ont félicité la jeune femme.