Nabilla enceinte à Coachella : son baby bump moulé dans une jolie robe

Comme chacun le sait dorénavant, notre Nabilla nationale est actuellement enceinte de son premier enfant avec son fiancé Thomas Vergara.

Même si quelques doutes ont pu apparaître après l'annonce de la joyeuse nouvelle, à cause de clichés la montrant avec une jolie silhouette élancée malgré ses trois mois de grossesse, il est désormais établi que l'ex-star de télé-réalité de 27 ans et son chéri attendent bel et bien un heureux événement. Ils ont d'ailleurs officialisé la nouvelle le 10 avril 2019 auprès de nos confrères de Paris Match.

Actuellement aux Etats-Unis, et plus précisément en Californie afin d'assister au célèbre festival de Coachella, Nabilla, fidèle à ses habitudes, n'hésite pas à dévoiler les coulisses de son voyage sur ses réseaux sociaux. Le 11 avril 2019, ses abonnés ont notamment pu la voir en train d'exposer son baby bump alors qu'elle présentait sa tenue du jour, un ensemble noir soulignant ses nouvelles rondeurs.

Pour rappel, lors de son entretien avec Paris Match, Nabilla – qui a fait de la prison après avoir poignardé son compagnon – confiait avec fierté avoir changé de vie avec Thomas : "J'arrive à peine à croire à quel point... Nous avons grandi ensemble ! Ce fut un long chemin. Aujourd'hui, nous essayons d'être des personnes meilleures, pour notre enfant." Et Thomas d'ajouter sans tourner autour du pot : "Avec notre enfant, nous ferons comme nous faisons, nous ne parlerons pas de ce drame catastrophique. Mais s'il nous interroge, nous lui expliquerons qu'un jour papa et maman ont eu une grosse dispute, qu'ils sont allés au "bout du bout". Et que, parfois, les histoires d'amour dérapent, que ça arrive aux gens qui s'aiment vraiment."