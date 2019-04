Nabilla enceinte : Elle dévoile son ventre en maillot de bain très sexy

Nabilla et Thomas Vergara attendent leur premier enfant ! Après des semaines de rumeurs, les futurs parents ont annoncé la bonne nouvelle à nos confères de Paris Match, mercredi 10 avril 2019. La jeune femme de 27 ans et son compagnon essayaient de concevoir depuis octobre 2018 et elle est désormais enceinte de trois mois. "Après trois mois de silence et sept années de relation, nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons être parents", a écrit la starlette de télé-réalité sur Instagram.

Mais ce n'est pas tout. Jeudi 11 avril 2019, Nabilla Benattia a surpris ses 3 millions d'abonnés en publiant une vidéo d'elle en train de poser dans un maillot de bain une-pièce. Elle a en réalité publié les dessous d'un shooting photo réalisé pour la promotion de sa marque de maillots de bain, Day Off swim. Cette toute nouvelle pièce très échancrée (et ficelée) dévoile joliment le ventre légèrement arrondi de Nabilla. Elle a également publié une story sur Snapchat, où l'on découvre encore un peu plus son baby bump.